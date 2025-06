Joaquín Prat, implacable con Alejandra Rubio: "A ver si te ubicas ya, a qué viene esa actitud a la defensiva"

Horas después de que Carlo Costanzia compartiese en redes sociales -y Alejandra Rubio lo repostease en su cuenta- un vídeo de ambos felicitando a su hermano Pietro Costanzia por su cumpleaños a gritos, con traca de petardos incluida, a las puertas de la prisión de Turín donde cumplen condena el joven y su hermano Rocco Costanzia por intento de asesinato, la hija de Terelu Campos reaparecía en 'Vamos a ver' y se pronunciaba sobre este tema.

Visiblemente tensa, y con un enfado que aumentaba por momentos, la colaboradora respondía a las preguntas de sus compañeros dejando claro que le parece muy bien que su novio haya publicado estas imágenes en su Instagram, y que le importa "un pimiento" que se les critique por exponer así su vida privada cuando siempre han defendido que no querían que se hablase de su intimidad.

"Yo te he dado mi opinión al respecto. Creo que es su forma de decir que no le parecen bien las cosas y es la única forma que tiene para hacerlo. Si tuviera otra, la haría. Yo tengo un límite claro de lo que digo y no digo. Y hago lo que a mí me parece bien. Y punto. Y lo voy a seguir haciendo. Yo sé hasta donde quiero llegar y las cosas que quiero. Si algo no me parece bien, no me parece bien. Y si algo me parece bien, me parece bien. Y voy a seguir así, siempre. Con mi opinión, con mis valores y con mi forma de ser. Y si no os parece bien, fenomenal" sentenciaba sin disimular su incomodidad.

Unas declaraciones que han vuelto a ver este jueves en 'Vamos a ver', y que han hecho saltar a Joaquín Prat, que implacable no ha dudado en mandar un demoledor zasca a Alejandra por su actitud con el programa y sus compañeros: "A ver si te ubicas ya". "Aquí no vienes con el enemigo. Te hemos tratado siempre de maravilla. Si crees que vienes con el enemigo... Igual te lo tienes que replantear ya" ha añadido muy serio, reconociendo que no entiende "a qué viene esa actitud a la defensiva".

"Eres perfectamente consciente de que tienes un familiar en prisión. Si el vídeo lo colgáis vosotros... ¿Qué te vamos a preguntar, un doctorado?" ha sentenciado, dejando claro su enfado por la actitud de la nieta de Teresa Campos cada vez que se sienta en el plató.

No ha sido el único en mandar un dardo a la joven, ya que Alessandro Lequio ha comentado que, aunque ayer fue "benevolente" con ella, ahora le va a dejar las cosas claras: "El dolor de tener un hermano en la cárcel no está reñido con el pudor y montar ese numerito, exhibirte en redes mandando besitos en la puerta de una cárcel a unos condenados por intento de homicidio. La empatía no puede estar por encima de la justicia" ha asegurado.