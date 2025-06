Joan Laporta: "No tenemos nada que esconder, que nos fiscalicen"

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha asegurado este viernes que no tienen "nada que esconder" y ha añadido que si algún club de LaLiga, como el Athletic Club, quiere "fiscalizar" su actuación puede hacerlo, además de recalcar --sin decir nombres-- que están preparados para pagar una cláusula de rescisión para hacerse con una "oportunidad de mercado".

"Como no tenemos nada que esconder a nosotros que nos fiscalicen, no hay problema. Pero sí queremos que todo el mundo se trate entonces por el mismo rasero que decís. No nos sentimos ni perjudicados ni perseguidos. Nosotros a lo nuestro", aseguró a los medios antes de participar en la Koeman Cup by Fundación Sportium, la quinta edición del torneo de golf y pádel solidario organizada por Ronald Koeman.

Además, tras contestar de este modo al Athletic Club y su comunicado tras reunierse con Javier Tebas en la sede de LaLiga para pedir explicaciones sobre el estado económico y 'fair play' del Barça, Laporta aseguró: "El Barça está preparado para, si una oportunidad del mercado conlleva el pagar una cláusula, hacer lo que corresponda".

En cuanto a LaLiga, el dirigente insistió en que el club está haciendo "todo lo necesario" para estar en esa norma del 1:1 que facilita el fichaje y la inscripción de jugadores, y lamentó que otros clubes acudan a la patronal a pedir datos que son confidenciales. "Lo que hace el Barça, concierne al Barça y LaLiga es sabedora de que las cuentas de los clubes tienen un grado de confidencialidad importante. Estamos dando cumplimiento a todos los requisitos que nos exige LaLiga y al 'fair play' para poder aprovechar oportunidades del mercado", recalcó.

Por otro lado, Laporta comentó que la renovación del centrocampista neerlandés Frenkie De Jong está "encaminada". "Queremos que Frenkie esté muchos años. Es una referencia del equipo, como bien dice Ronald (Koeman). Ojalá siga, él quiere y yo sé que está muy contento en el Barça; no veo tantos problemas", opinó.

Y en cuanto a la completa renovación del Comité Técnico de Árbitros (CTA), con la salida de su expresidente Medina Cantalejo, negó estar preocupado. "Tengo plena confianza en el presidente Louzán y en que se harán las cosas como se deben hacer. Estos cambios ya se venían comentando en cuanto a la remodelación del CTA. No conozco los motivos a fondo, aunque los ha ido explicando, más o menos, el presidente. Hay que tener confianza en el estamento arbitral esté quien esté", valoró.