Elías no consigue el apoyo de los accionistas de OHLA y los Amodio logran su reelección en la junta

Luis y Mauricio Amodio Herrera, presidente y vicepresidente de OHLA, respectivamente, han sido reelegidos como consejeros de la compañía para otros cuatro años, en una junta de accionistas en la que el empresario José Elías no ha podido convencer a una mayoría de accionistas para truncar esas reelecciones.

Con un quórum del 45,8%, la compañía ha celebrado este viernes su junta de accionistas en Madrid, marcada por los movimientos que Elías ha protagonizado en los últimos meses para hacerse con el control de la compañía e imponer su visión en la dirección de la misma.

En concreto, el empresario (dueño de la cadena de alimentos congelados La Sirena) lanzó una campaña al estilo Donald Trump con el eslogan 'Make OHL Great Again', para que los accionistas de OHLA delegasen en él su voto.

Sin embargo, todos los puntos del orden del día sometidos a aprobación han salido adelante, dando así los accionistas su voto de confianza al actual consejo de administración. En los puntos en los que Elías se ha opuesto, las propuestas se han aprobado con más del 70% del quórum.

"Frente a cualquier duda o cuestionamiento, la realidad que hoy presentamos se impone con claridad y los datos son irrefutables, a pesar de algunas voces con intereses personales o de grupo que han intentado desvirtuar el buen hacer del que hoy damos cuenta", ha dicho el presidente, Luis Amodio.

MÁS EXPECTACIÓN QUE HACE UN AÑO

En cualquier caso, la cita de este año ha recibido una mayor expectación que la del año pasado, ya que la junta de 2024 obtuvo un quórum de solo el 29%, frente al 45,8% de este año. Hay que recordar que los Amodio controlan el 21,6% del total, y el consejo de administración --incluyendo el porcentaje de los mexicanos-- controla en su conjunto el 22,8%.

En el turno de intervenciones, el secretario del consejo ha confirmado que no se habían recibido peticiones de participación, por lo que Elías no ha intervenido. No obstante, a última hora, una vez cerrado el turno de intervenciones, el secretario ha tenido que reabrirlo para dar paso a un abogado que ha dicho llamarse Ángel Cantero, que representa a un accionista con 29.000 acciones y que ha respaldado la gestión de los Amodio.

En su discurso, el presidente, Luis Amodio, ha dicho que esta junta era "muy especial", ya que se cumplen cinco años desde que él y su hermano Mauricio asumieron "la responsabilidad de llevar OHLA a una nueva etapa", durante la cual defiende que se ha alcanzado una empresa "más sólida, mas estable y mucho más preparada".

"En tan solo cinco años hemos logrado reducir la deuda a solo 2,2 veces el Ebitda, frente a las 11 veces que se registraba cuando llegamos, hemos cancelado 534 millones de euros de deuda, duplicado el Ebitda e incrementado las ventas en más de un 40%", ha argumentado.

"Nuestro compromiso con la excelencia es inquebrantable, estamos plenamente preparados para afrontar los desafíos del futuro y nuestra determinación es clara: seguir construyendo una compañía fuerte, innovadora y responsable, capaz de generar impacto positivo en las comunidades donde operamos y consolidar su liderazgo en el sector de infraestructuras, a nivel global", ha concluido Amodio.

ABANDONO PROGRESIVO DE TORRE EMPERADOR

El consejero delegado, Tomás Díaz, ha repasado las cifras del año pasado, así como el plan de reducción de costes, en el que se enmarca el "abandono progresivo" de su actual sede, la torre Emperador de Madrid (una de las cuatro torres) y en la que hay un gran logo de OHLA que corona el edificio.

"En el pasado, OHLA ocupaba más de 15 plantas en dicho edificio. Hoy esa cifra se ha reducido a tan solo tres plantas. Sin considerar la división de servicios, el 90% de la plantilla en España ya desempeña sus funciones fuera de Torre Emperador", ha explicado, apuntando que esta medida permitirá ahorrar 2,5 millones de euros.

RECLASIFICACIÓN DE RESERVAS

Más allá de la reelección de los Amodio, en la junta también se ha aprobado la ratificación de Andrés Holzer --el también mexicano que entró en las ampliaciones de capital del año pasado-- y de Ximena Maria Caraza, Vicente Rodero, José Miguel Andrés Torrecillas y Socorro Fernández Larrea como consejeros.

Otro de los puntos destacados del orden del día ha sido la aprobación de una reclasificación en reserva voluntaria de la reserva indisponible constituida en las reducciones de capital acordadas y ejecutadas por la sociedad en los ejercicios 2006, 2009 y 2018.

Se trata de una reserva de capitalización que permitirá a la empresa incrementar su reserva voluntaria en 11,2 millones de euros, procedentes de las reservas constituidas por capital amortizado en cada unas de esas reducciones de capital, una vez cumplido el plazo previsto en la normativa.

Por último, también se ha reelegido a EY como auditor de sus cuentas de 2025, así como verificador de la información sobre sostenibilidad para el mismo ejercicio fiscal.