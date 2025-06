Belén Esteban arrasa como pregonera del Orgullo de Sevilla con la presencia sorpresa de Anabel Pantoja

Belén Esteban ha vivido este jueves, apenas una semana después del abrupto final de 'La Familia de la Tele', uno de los días más inolvidables de su vida. La colaboradora ha ejercido de pregonera del Orgullo LGTBI de Sevilla 2025, cogiendo el relevo de otros rostros conocidos como María del Monte, Vanesa Martín, o Pastora Soler, y conquistando una vez más al colectivo con un discurso valiente y una improvisada actuación musical que desató los aplausos y los vítores de las miles de personas congregadas en la Alameda de Hércules de la capital andaluza a pesar de las altas temperaturas.

Ante la orgullosa y emocionada mirada de su marido Miguel Marcos -con el que acaba de celebrar su 6º aniversario de boda-, y de su íntima amiga Anabel Pantoja, que apareció por sorpresa y disfrutó de lo lindo recorriendo la ciudad en un autobús descapotable decorado con banderas del Orgullo, la ex de Jesulín de Ubrique reconocía nerviosa a su llegada que "llevo haciendo el discurso un mes, he roto papeles... Pero creo que he hecho un discurso muy bonito".

"Yo me he sentido como la niña mimada del colectivo siempre. Les diría que hay que luchar por la libertad, diversidad, que la gente ame a quien quiera más, da igual hombre o mujer, que cada uno haga lo que le dé la gana, sin hacer daño a nadie y sin que la gente les haga daño a ellos, a ellas y a elles" ha expresado muy emocionada.

Feliz por la sorpresa que le ha dado Anabel al presentarse en el pregón cuando ella creía que no podría asistir, Belén ha preferido no desvelar si ha podido ver a la pequeña Alma, pero sí ha confirmado que ha hablado con Isa Pantoja tras el nacimiento de su segundo hijo, Cairo, el pasado domingo: "Sí, la he felicitado" ha asegurado, sin mojarse sobre si cree que este bebé podría traer un acercamiento en la familia Pantoja.

Con un minivestido de colores con falda de vuelo y maxi flor tridimensional de tul en uno de los hombros con los tonos de la bandera del Orgullo, la colaboradora ha leído un emocionante discurso en el que se ha acordado de algunos amigos como Chelo García-Cortés y su mujer Marta, que siempre han abanderado la libertad:

"Voy a intentar ser lo más inclusiva posible, pero por favor perdonadme si se me cuela algún detalle, ¿vale? Y vais a decir, ¿qué hace Belén aquí? ¿Acaso es del colectivo? ¿Se merece estar ahí arriba siendo la pregonera del orgullo de Sevilla? Pues a ver por dónde empiezo. Estoy nerviosa, ¿eh? Es un auténtico placer compartir esto con vosotros. De hecho, cuando me propusieron dar el pregón, y ni más ni menos que aquí, en Sevilla, una ciudad a la que quiero tanto y en la que he pasado tantos momentos y los que me quedan, sentí un orgullo tremendo, pero también una sensación de enorme responsabilidad" ha comenzado.

"Pese a no ser oficialmente del colectivo, bueno, sí que pertenezco a él, sí lo digo. Porqu no tendré tiempo suficiente en mi vida para agradeceros lo bien tratada, amada, mimada y acogida que me habéis hecho sentir siempre desde mis inicios en este mundo tan lunático, quizás por eso no es tan mala idea que una persona heterosexual" ha añadido.

Como ha asegurado, "necesitamos la implicación universal para lograr cambiar el mundo, os necesitamos a todas, todos y todes. Y más ahora, más que nunca, hay que ondear la bandera de colores. Y todo aquello que se ha conseguido hasta ahora, necesitamos abrazarlo. Porque lo que ha costado tanto conseguir, se puede perder en un momento si no lo protegemos".

"Ahora, más que nunca, nuestros derechos están en jaque. Porque esto trata de derechos. El derecho a ser quien uno es. El derecho a la identidad propia sin estigma. Dejemos de fomentar los discursos de odio. Dejemos de mofarnos de las personas no normativas. Dejemos ya los chistes de mariquitas y dejemos de arrojar estigmas como si fueran bromas inocentes. Hay que acabar con eso. Rompamos con los perjuicios y eduquemosnos, a nosotros mismos y a los nuestros, en el amor, en el respeto y en la tolerancia. Abracemos la diversidad" ha pedido emocionada.

Además de destacar que Sevilla es el ejemplo perfecto de que la tradición no tiene que estar reñida con el progreso, Belén ha dedicado su pregón -entre otros amigos pertenecientes al colectivo- a Chelo García-Cortés, desatando una ovación por parte del público hacia su compañera: "Sed visibles y hacedlo con orgullo, mucho orgullo. Seas quien seas, seas como seas, ames a quien ames, hoy cada día siente puro orgullo".

"No tengo más que deciros, simplemente gracias por existir y gracias por estar. ¡Viva Sevilla! Muchísimas gracias. Ojalá vayamos para adelante, no para atrás. Deseo que todo el mundo esté con quien quiera estar, hombre, mujer. Viva la libertad y viva la diversidad, y todo con amor y con orgullo. ¡Os quiero! Gracias, muchas gracias" ha concluido pletórica lanzando besos.