Agenda Informativa de Europa Press para mañana viernes, 27 de junio (y 2)

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas por Europa Press para el viernes 27 de junio, agrupada en las secciones de Economía-Laboral, Turismo, Sociedad, Salud y Cultura:

ECONOMÍA-LABORAL

-- 09.30 horas: En Roma, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, asiste a las sesiones temáticas de alto nivel de la VI Conferencia ministerial de Agricultura de la Unión Africana (UA) y la Unión Europea (UE). A las 13.00 horas interviene en el acto de inauguración del evento 'Potenciar la inversión, la sostenibilidad y el comercio: el papel de los agricultores y las organizaciones de agricultores en la cooperación agrícola UA-UE', organizado por las organizaciones de agricultores, en la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

-- 15.00 horas: En Estambul, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, asiste a la inauguración del Foro Mundial sobre la Conectividad del Transporte e interviene en el panel 'Global trends and new opportunities in Transport Corridors'. Istanbul Congress Center .

-- 15.00 horas: En Nueva York, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, mantiene una reunión con empresas españolas con presencia en EE.UU., en la sede de la Oficina Económica y Comercial de España.

SOCIEDAD

-- 08.30 horas: En Budapest (Hungría), la ministra de Igualdad, Ana Redondo, participa en la apertura de la Conferencia Internacional de Derechos Humanos (CIDDHH). Universidad Centroeuropea ; a las 10.30 horas, mantiene un encuentro con el alcalde de Budapest, Gergely Karacsony. Ayuntamiento; y a las 12.30 horas se reúne con actibistas LGTBI+. Residencia del embajador de España.

-- 09.30 horas: En Madrid, la presidenta de Fundación Mujeres, Elena Valenciano, y la secretaria de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, María Guijarro Ceballos, inauguran el sexto "Encuentro de Emprendedoras y Empresarias", de la Escuela de Verano de Fundación Mujeres. Espacio Bertelsmann (C/ O Donnell, 10).

-- 10.00 horas: En Madrid, Fundación Notariado y 65YMÁS debaten sobre la 'Seguridad jurídica de los sénior', en el Colegio Notarial de Madrid (C/ Ruiz de Alarcón, 3).

-- 10.30 horas: En Madrid, presentación del "Informe The Family Watch 2025- La representación de la generación senior en sus series y películas favoritas". Fundación The Family Wacth (C/ Artistas 2, piso 1º).

-- 11.00 horas: En Madrid, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, preside la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia. Al término del encuentro, la ministra Rego atiende a los medios. En la sede de los ministerios de Sanidad y Derechos Sociales (Paseo del Prado, 18).

-- 11.00 horas: En Madrid, Médicos sin Fronteras, Movimiento por la Paz -MPDL-, Oxfam Intermón, Save the Children, UNICEF España y UNRWA llevan a cabo una acción por Gaza. A las 19.00 horas, tendrá lugar una lectura de manifiesto. En la Casa Árabe (C/ Alcalá, 62).

-- 11.00 horas: En Madrid, Fundación Secretariado Gitano celebra el encuentro 'Cero'8' sobre juventud gitana y edudación. Asiste la ministra Pilar Alegría. Facultad de Turismo y Comercio de la UCM (Avenida de Filipinas, 3).

-- 11.00 horas: En Madrid, el Instituto de las Mujeres presenta su apoyo institucional a los espectáculos de teatro documental de la 28º Feria de Teatro de Castilla y León. Instituto de las Mujeres (C/Pechuán, 1).

-- 12.00 horas: En Madrid, ceremonia de Presentación del "III Ranking de Empresas por la Igualdad", de la Fundación Woman Forward, donde se presentarán los resultados de las 50 primeras empresas de España del "II Ranking de Empresas por la Igualdad" y se premiarán a las empresas ganadoras en diferentes categorías. Fundación Botín (C/Castelló, 18).

-- 12.00 horas: Presentación del informe "El cambio climático y sus consecuencias para la salud". Por Zoom.

-- 13.00 horas: En Madrid, el MNCN estrena la exposición del XII Premio 'Illustraciencia' el día de su IV Encuentro Nacional de Ilustración Científica (C/ José Gutiérrez Abascal, 2).

-- 17.15 horas: En Budapest, la secretaria política de Podemos y eurodiputada, Irene Montero, asiste a la rueda de prensa de 'The Left' sobre la presencia de varias eurodiputadas del grupo parlamentario en la marcha en defensa del Orgullo en la capital de Hungría tras la prohibición del Budapest Pride. EPLO (Lövóház u. 35).

-- 19.30 horas: En Madrid, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, interviene en el acto 'Orgullo y Justicia', que conmemora el Día Nacional del Orgullo LGTBI+ y el 20 aniversario del matrimonio igualitario, y entrega la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort al presidente José Luis Rodríguez Zapatero, y al activista LGTBI+, jurista y político Pedro Zerolo (a título póstumo), impulsores de la ley del matrimonio igualitario. Asiste el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Palacio de Parcent (C/ San Bernardo, 62).

SALUD

-- 08.30 horas: En Madrid, continúa el 11º Congreso Nacional de Pacientes Crónicos de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria SEMERGEN, bajo el lema 'Colaboración Activa, Salud Positiva'. Hospital Ramón y Cajal. Carretera de Colmenar Viejo (M-607), km 9,100.

-- 09.30 horas: En Madrid, continúa el II Levin Summer Summit 'Innovación, Sostenibilidad y Acceso en la Sanidad del Futuro. En el Ministerio de Sanidad. (Paseo del Prado, 18).

-- 10.00 horas: En Madrid, presentación oficial de ALMIA - Alianza frente a la Metástasis: Innovación y Apoyo, asociación estatal creada por y para personas con cáncer metastásico, independientemente del tipo de tumor primario. (Pº de la Castellana, 257 4ª planta).

-- 10.55 horas: En Madrid, encuentro científico ILUM1NA sobre las patologías autoinflamatorias mediadas por la Interleucina 1 (IL-1), bajo el lema 'Más luz sobre las enfermedades autoinflamatorias mediadas por la IL-1', organizado por Sobi. Comet Meetings-Retiro. (C/ Alfonso, XII, 30).

-- 11.00 horas: En Madrid, presentación de un documento de propuestas de mejora para la calidad de vida de los pacientes con ataxia de Friedreich, una iniciativa de la Federación Española de Ataxias de España (FEDAES), el apoyo de Biogen y el aval social de la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) y el aval científico de la Sociedad Española de Neurología (SEN). En el Congreso de los Diputados. (Carrera de San Jerónimo).

-- 11.00 horas: Rueda de prensa online de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) para presentar el informe 'El cambio climático y sus consecuencias para la salud.

NOTA: Para seguirlo por streaming vía Zoom: https://us06web.zoom.us/j/81651534230?pwd=PMHij1jtvnMNmjGqMTUUgtyZowXzbi.1 .

CULTURA

-- 10.30 horas: En Madrid, presentación del V Informe sobre las familias en el cine y las series, realizado por The Family Watch. En la sede de la entidad. (C/Artistas, 2).

-- 11.00 horas: En Madrid, la Caja de las Letras recibe el legado del dibujante Nazario. En Caja de las Letras y Salón de Actos del Instituto Cervantes (C/ Barquillo, 4).

-- 11.30 horas: En Madrid, el Real Teatro de Retiro presenta su Temporada 2025-2026. En Centro Cultural Daoiz y Velarde (Acceso por la Plaza Daoiz y Velarde).

-- 17.00 horas: En Budapest (Hungría), la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, asiste junto a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, a la proyección de cortometrajes en apoyo al colectivo LGTBI+. Centro Cultural Eötvös10.

-- 20.00 horas: En Madrid, presentación del libro 'Misterio en el Barrio Gótico' de Sergio Vila-Sanjuán, XXX Premio de Novela Fernando Lara. Hotel InterContinental Madrid (P.º de la Castellana, 49).