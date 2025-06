Montoya reaparece ante las cámaras y evita desvelar cómo se encuentra

Montoya lleva sin aparecer en televisión desde el pasado jueves cuando protagonizaba un terrible desencuentro con Anita Williams después de que esta confirmase que había tenido más relaciones sexuales en 'Supervivientes 2025' de las que habían asumido públicamente.

El viernes, Anita se sentaba en '¡De viernes!' para hablar de su vida y el domingo, Montoya no acudía al debate final del concurso por estar pasando uno de los momentos más complicados de su vida, pero... ¿qué le sucede al concursante?

Muchos han asegurado que no ha entendido no haber ganado el reality y se ha venido abajo al ver que no cuenta con el mismo apoyo que cuando comenzó su aventura en Honduras, pero otros sitúan este bajón mental tras el encontronazo con Anita.

Montoya se ha dejado ver hasta en dos ocasiones ante las cámaras de Europa Press y, guardando silencio, el exconcursante de 'Supervivientes' ha evitado desvelar cuál es el motivo que le mantiene alejado de los platós... eso sí, es mencionarle el nombre de Anita y no puede evitar suspirar.

Y no solo a él, también su padre ha reaparecido ante las cámaras, pero ha seguido la misma estela que su hijo y ha evitado dar explicaciones del momento tan convulso que está viviendo Montoya.