Melyssa Pinto pone nota a Mario Casas como actor

Intentando mantener su historia de amor alejada del foco mediático, Mario Casas y Melyssa Pinto afianzan lo suyo y, aunque por el momento prefieren no confirmar ni desmentir que están juntos, su escapada romántica a Italia -de la que el actor dejó algunas pistas en redes sociales- hace tan solo unos días deja claro que su relación marcha viento en popa.

Recién llegada de sus vacaciones con el actor, la influencer ha reaparecido en la fiesta con la que la marca de vinos Mar de Frades ha dado el pistoletazo de salida al verano presentando un año más su emblemática Casa Atlántica.

Al margen de la expectación mediática que despierta su idilio con uno de los 'solteros de oro' de nuestro país, y asegurando que no lee nada de lo que se publica sobre ellos -"no es que pase, es que no lo miro, no estoy al tanto" ha confesado- Melyssa no ha querido dar detalles sobre su relación, aunque sí reconoce que está en un momento "muy bueno": "Le doy un 10, ¿qué te voy a decir? Estoy muy contenta. Mejor ser feliz, claro".

"Es un tema del que ya sabéis que no voy a hablar. No me molesta que me preguntéis, lo entiendo, es vuestro trabajo. Yo os contesto, pero mi respuesta es la misma e igual espero que la respetéis" ha expresado cuando le hemos preguntado por sus sentimientos por Mario, sobre los que por el momento se niega a sincerarse ante las cámaras a pesar de que hace ya cuatro meses que salió a la luz su romance.

Sin embargo, y sin contener una sonrisa divertida, la de 'La isla de las Tentaciones' no ha dudado en mojarse y poner nota al protagonista de 'A tres metros sobre el cielo' en su faceta profesional, confesando que como actor le da "¡hombre, un 10!" que refleja su admiración por su chico y deja entrever que es una gran fan de sus películas.

Un momento en el que su espontaneidad la ha 'traicionado', ya que cuando le hemos preguntado si tiene planes de boda con Mario ha asegurado entre risas que "no": "Ay, ¿pero qué dices? ¡Qué preguntas, hijo! No".