María Méndez: "En esta selección hay muchas referentes"

La defensa del Real Madrid y la selección española María Méndez ha comentado este jueves que el combinado español tiene "muchas referentes" como pueden ser cualquiera de las "capitanas" a las que consideran "un ejemplo" tanto por el "liderazgo" como por la "experiencia", pero que también es importante para el equipo que haya "juventud".

"En esta selección hay muchas referentes, ya no sólo por posición en el campo, sino por liderazgo y experiencia. Todas nuestras capitanas son un ejemplo. Cada una nos intentamos fijar en esos pequeños detalles para poder aprender el máximo de ellas. En esta selección es importante tanto la juventud como la experiencia", afirmó la central española en la rueda de prensa previa al partido amistoso que mide a España y Japón este viernes.

Méndez destacó su año a nivel individual, con el que está "contenta" por la "progresión" que ha llevado a cabo en una temporada en la que cambió de club, lo que le ha permitido jugar "más partidos en más competiciones". "Lo que queremos todas las jugadoras es jugar. He progresado adecuadamente. Cuando estás en un club muy grande te exige cada día dar lo máximo y ganar", añadió.

La ovetense señaló que cuando va a la selección busca "ir cogiendo ese hábito" de "competir al máximo nivel". "Esta selección se basa en el trabajo diario. Que cada una aporta al máximo al grupo en su parcela. Creo que estamos en esa línea. Llevamos ya una semana trabajando para que todo salga bien. Dentro de poco vamos a debutar en esta Eurocopa, y al final trabajamos día a día para que los resultados lleguen", agregó.

Sobre las selecciones que parten en el torneo continental como favoritas, la defensa del Real Madrid explicó que hay unas selecciones que son "las mejores", algo que está "a la vista". "Todas tienen un gran nivel, todo ha evolucionado en el fútbol femenino, y venga la selección que venga, nosotros intentaremos preparar los partidos con el máximo respeto posible e intentando pues eso, ganar a cualquier selección que nos toque", subrayó.

"Esto es un reto, es llegar a una competición que no hemos ganado, con lo cual hace que tengamos la máxima ambición. Estamos ilusionadas y trabajando muy bien y muy intenso para lograr una cosa muy bonita a corto o largo plazo, que es ganar la Eurocopa", confesó María Méndez sobre la manera que tiene la actual campeona del mundo de afrontar el torneo de Suiza.

La asturiana habló también de la importancia del descanso antes de la concentración. "La competición termina muy tarde y son muy importante las vacaciones. Al igual que hay que entrenar mucho, también hay tiempo para descansar. Todas hemos reseteado y desconectado del fútbol un poco. Eso es lo que nos da llegar a los primeros partidos con la energía y la ambición de seguir construyendo el equipo", dijo.

Pese a ello, reconoció que es muy difícil "saber o intentar desconectar al 100%" del fútbol. "Es difícil no pensar en lo que te viene a corto plazo. Siempre tienes que tener en mente que tienes que descansar, disfrutar pero cuidarte y saber lo que tienes ahora a corto plazo", matizó.

Méndez también analizó el partido ante Japón, última prueba de España antes del debut en la Eurocopa, un duelo ante un rival "bastante competitivo". "Siempre ha sido un equipo con un juego muy asociativo y jugadoras de mucho talento. Hemos preparado el partido y va a salir bien porque somos jugadoras que nos adaptamos bien a cualquier contexto", expresó.

Por último, la ex futbolista del Oviedo, para el que tuvo palabras de felicitación por el ascenso a LaLiga EA Sports, dejó claro que no le importa quien meta el hipotético gol del título para España. "Ojalá se dé que pueda ser una defensa, pero a mí me da igual quién meta el gol y cómo lo meta. El gol es del equipo, al igual que cuando hay una buena acción de una portera o de algo defensivo, es del equipo también", concluyó.