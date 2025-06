Makoke asegura no tener ningún problema con Kiko Hernández

Marta López vivirá este viernes el día más feliz de su vida al darse el 'Sí, quiero' con Alejandro Huerta, un enlace matrimonial al que asistirán grandes rostros conocidos de televisión, pero sin duda del reencuentro que más se ha hablado es del de Kiko Hernández -gran amigo de la novia- con Makoke.

¿Qué problema hay entre la exmujer de Kiko Matamoros y el colaborador de televisión? Realmente no hay nada con peso que haya provocado una ruptura insalvable, simplemente Hernández es muy amigo de su exmarido y, además, siempre que ha tenido ocasión le 'ha dado cera' desde 'Ni que fuéramos Shhh' y 'Tentáculos'.

Sin embargo, parece que a la exconcursante de 'Supervivientes' no le importa coincidir con él en la boda de su amia, ya que ha explicado ante las cámaras de Europa Press en exclusiva que "no hay ni problema" porque "yo voy a celebrar la boda de mi amiga, que se lo merece, que está muy feliz y lo demás me da exactamente igual".

Además, de lo más sincera, Makoke ha confesado que "tampoco yo creo que tenga problemas, no creo, más que nada por Marta, me da igual, no pienso parar cinco minutos en él"... por lo que puede que ni siquiera se saluden en la ceremonia.