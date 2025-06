Juan Carlos Navarro, sobre la salida de Jabari Parker: "Él mismo pidió salir"

El director general de baloncesto del Barça, Juan Carlos Navarro, ha asegurado este jueves que el ala-pívot estadounidense Jabari Parker "pidió salir" del club blaugrana tras la derrota en el tercer partido de la serie de cuartos de final de la Liga Endesa frente a Unicaja, poniendo fin a su etapa como 'culer' tras una temporada que el directivo define como "bastante mala" tanto del norteamericano como de todo el equipo.

"El Barça y Jabari hemos decidido separar los caminos. No es una noticia agradable, pero yo creo que es beneficioso para nosotros también liberar esta masa salarial del presupuesto. Es una cosa que él pidió justo después del partido (contra Unicaja). Una temporada bastante mala, no solo de él, sino de todo el equipo", ha asegurado el exjugador blaugrana en declaraciones a Barça One recogidas por Europa Press.

El directivo catalán ha definido al ala-pívot estadounidense como un jugador con un "talento extremo" pero que le ha "costado" el juego colectivo y coral. "Creo que es un jugador que tiene un talento extremo, sobre todo individualmente. Creo que el que le ha costado un poquito más es el juego colectivo y coral. Tuvo una primera temporada bastante buena, la segunda no tanto, y él mismo pidió salir y decidimos que era el mejor", afirmó.

Tras la rescisión de contrato de Parker, el Barça tendrá más espacio salarial para hacer incorporaciones y hacer un conjunto con "más jugadores" de cara a la próxima temporada. "Creo que con esta noticia podremos hacer un equipo con más jugadores en diferentes posiciones, de cara en un año que viene que será superduro porque tendremos más partidos", explicó.

"Desearle profesionalmente y deportivamente lo mejor de cara a los próximos años. Pero ya te digo, creo que con esta salida nosotros podemos reforzar todavía más nuestro equipo en varias posiciones de cara a un año que será durísimo", finalizó el director general de la sección de baloncesto blaugrana.