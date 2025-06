José María Almoguera, dardo a Alejandra Rubio tras su vídeo a las puertas de la cárcel: "Tiene tiempo para algunos"

Inseparables desde que se conocieron el pasado enero en la casa de 'GH Dúo', José María Almoguera y María 'La Jerezana' han vuelto a presumir de su felicidad derrochando sonrisas y miradas cómplices en la première de 'Jurassic World: El renacer' este miércoles en Madrid, donde el hijo de Carmen Borrego se ha pronunciado sobre las críticas a Alejandra Rubio y Carlo Costanzia por compartir en redes sociales un vídeo felicitando a gritos por su cumpleaños al hermano del actor, Pietro Costanzia, desde la puerta de la cárcel italiana donde él y su hermano Rocco cumplen condena por intento de asesinato.

"Bueno, yo creo que todo apoyo que reciban sus hermanos es poco, me parece que es lo lógico que la familia se apoye y que si este día tan especial que es el cumpleaños de uno, puedes ir a hacer un pequeño gesto para que sea un día más llevadero, me parece perfecto" ha defendido a su prima el nieto de María Teresa Campos.

Sin embargo, no ha dudado en lanzar un zasca a Alejandra al reconocer que "lo único que no entiendo es que siempre tiene mucho tiempo para algunos, pero luego muy poco para otros", respondiendo con un enigmático "no sé, no sé con quién" a si se refiere a que la influencer no tiene tiempo para su propia familia.

Y es que como ha confirmado, él todavía no conoce al hijo de su prima, Carlo Jr., que en unos días cumplirá 7 meses: "Se está prolongando mucho, estoy deseando conocerle y bueno, cuando se pueda pues será". "Yo, aunque no tenga una fecha libre lo cambio" ha añadido, tendiendo la mano a Alejandra para que el reencuentro se produzca cuando ella quiera.

En un gran momento familiar, José María ha explicado que el fin de semana pasado no pudo asistir a la obra de teatro de Terelu Campos en Móstoles por encontrarse en la boda de unos amigos: "Le dije 'oye, no puede ser. Yo voy a la boda, vuelvo al teatro y me vuelvo a ir a la boda'. Pero ella me dijo, '¿estás loco?' Y dije, 'bueno, lo que tú me digas, si quieres que esté, yo estoy¡. Me dijo, 'no, no, no te preocupes que habrá más ocasiones'. Y dije, 'pues venga, para la siguiente'. Por favor, no me invitéis a nada, que no puedo ese día, no sé qué día es, pero no puedo" ha afirmado rotundo, confesando que está deseando ver a su tía sobre un escenario.

Muy enamorado de María, y reconociendo que su llegada ha contribuido a la maravillosa relación que tiene ahora con su madre, el joven ha reaccionado a las informaciones que apuntan a que su madre no quiso estar en 'TardeAR' para no perjudicarle. "Creo que no fue así, exactamente no sé cuál ha sido el motivo por el que no ha entrado. En caso de que fuera así se lo agradezco, pero a mí jamás que venga mi madre jamás me haría daño ni me perturbaría nada, porque es una persona más de la que aprender y grandes profesionales cuando los tienes alrededor te lo ponen más fácil y ayuda bastante" ha asegurado rotundo.

En cuanto a sus planes de futuro con la jerezana, José María nos ha contado que de momento no se plantean vivir juntos: "Bueno, poco a poco, de momento estamos ella en Jerez y yo en Madrid, nos vemos todo lo que podemos y más, y aunque no podamos ya sacamos el momento. De momento estamos disfrutando, estamos muy felices y muy enamorados". "Desde que nos conocimos estamos juntos, ¿sabes lo que te digo? 24-7, con lo cual... Nosotros lo hemos hecho al revés, empezamos por la convivencia y luego ya nos conocimos" ha expresado, dejando claro que de boda por ahora nada ya que todavía no se ha divorciado de Paola Olmedo.