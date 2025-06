Joan Garcia sobre su llegada al Barça: "Tenía muy claro que era el paso a hacer"

El portero español Joan Garcia ha asegurado que tenía "muy claro" que su fichaje por el FC Barcelona era "un paso que tenía que hacer" a pesar de las dificultades que conllevaba por llegar procedente del rival de la ciudad como el RCD Espanyol, pero está "superconvencido" de su decisión y con ganas de arrancar su etapa como jugador blaugrana.

"Tenía muy claro que era el paso que tenía que hacer, pero, evidentemente, por donde vengo y todo, ha sido complicado, tenía un poquito de sentimientos un poquito raros, pero bueno, es lo que te digo, superconvencido y muy contento de haberlo hecho", ha asegurado el nuevo guardameta 'culer' en declaraciones a Barça One recogidas por Europa Press.

El portero catalán ha asegurado que ha escogido el Barça porque es uno de los "mejores equipos del mundo" y además le permite seguir en su casa. "Creo que ahora mismo es uno de los mejores equipos, o de los mejores proyectos que hay en el mundo del fútbol. Además, estoy en mi casa. Creo que es un equipo que hoy en día opta todo, ya tanto por el equipo que tiene, como por la estructura que se ha formado. Entonces, tenía muchas ganas de unirme a un proyecto así, y que mejor que en mi casa", explicó.

Una decisión que Garcia no quiso tomar definitivamente hasta terminar la temporada con el Espanyol, equipo con el que logró la permanencia en LaLiga EA Sports. "Sí que es verdad que hasta que no acabara la temporada, que estábamos allí luchando un poquito para cumplir el objetivo hasta el último día, no quería tampoco desestabilizarme mucho, quería estar bastante centrado", afirmó.

"Después sí que han sido días y semanas intensas, lo he consultado mucho conmigo mismo, con mi gente, con mi familia. Pero bueno, realmente, estaba bastante convencido de que era el paso que tenía que hacer, y contento de haberlo hecho", reveló el guardameta español, que viene de realizar un gran curso en el conjunto blanquiazul.

Este excelente rendimiento le ha valido su fichaje por el club blaugrana, que juega con la línea defensiva muy alta, en un estilo totalmente diferente al que jugaba con el equipo 'perico', pero está "convencido" de que le irá bien con este planteamiento que propone el técnico 'culer' Hansi Flick.

"Era mi primera temporada, sí que es verdad que ha ido muy bien, pero yo soy bastante exigente conmigo mismo, entonces siempre veo cosas a mejorar, y muy contento y con muchas ganas también de afrontar este nuevo estilo, que, evidentemente, es muy diferente al que estoy acostumbrado, pero muy convencido que me irá bien", reflexionó.

El de Sallent (Barcelona) tendrá una fuerte competencia para hacerse con el puesto, como la de Marc-André ter Stegen, aunque Garcia está "muy tranquilo" y con ganas de mostrar su mejor nivel. "He trabajado muchos años, estoy muy tranquilo y con muchas ganas de afrontar el reto, pero, evidentemente, cuando estás en un equipo como este, en un equipo del nivel que hay, hay competencia", aseguró.

"Siempre lo digo, creo que tiene que ser muy sana. Al final, entre los porteros hay como una conexión especial. La exigencia del día a día hace mejores a todos. Entonces, con muchas ganas. Evidentemente, el 'marrón' lo tiene el mister, pero, bueno, con muchas ganas de aportar todo el que pueda, y ojalá sea jugando", explicó.

El nuevo portero blaugrana ha firmado un contrato para los próximos seis años, pero esperan que sean más porque "sería buena señal" de que todo va bien. "Esperamos que sean muchos más. Sería una buena señal que las cosas irán bien. Ahora lo que pienso es en el primer día que esté en la Ciudad Deportiva, el primer día que me ponga las botas y los guantes para entrenar. Y, bueno, evidentemente, si nos ponemos a soñar, sean años de muchos títulos y éxitos", finalizó.