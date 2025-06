Gloria Camila, rotunda en su apoyo a Rocío Flores tras su tenso reencuentro en los juzgados con su madre

Tras asistir en solitario este fin de semana a la boda de su primo Chema en Bilbao, desatando así los rumores de ruptura con el cantante Álvaro García, Gloria Camila ha reaparecido en la fiesta con la que Ponche Caballero y Candela, uno de los locales más emblemáticos para la cultura y el arte flamenco en Madrid, han presentado este martes en Madrid la nueva propuesta gastronómica para las sobremesas del verano en la capital.

Y además de aclarar cómo está su corazón, no ha dudado en mostrar su apoyo incondicional a su sobrina Rocío Flores después de su tenso reencuentro en los juzgados con su madre, Rocío Carrasco, después de 13 años sin verse. Un cara a cara en el que no se habrían dirigido la palabra, y tras el que la nieta de Rocío Jurado abandonaba la Audiencia Provincial con la voz rota y sin poder contener las lágrimas.

"Yo sabéis que me voy a mantener al margen de este tema, yo a mi sobrina la quiero muchísimo y siempre vamos a estar apoyándola, o sea, que no ha estado sola y ya está, y es lo único que te puedo decir" ha reaccionado Gloria, confirmando que estuvo con Rocío Flores tras su reencuentro con su madre en los tribunales. "Lo siento, no voy a entrar en eso, lo siento, de verdad. Ya sabéis mi opinión, lo siento" ha expresado rotunda cuando le hemos preguntado si entiende a su hermana, dejando claro que ella a quien apoya es a su sobrina.

Respecto al hecho de que Álvaro no la acompañase a la boda de su primo, Gloria ha jugado al despiste y ha evitado revelar si continúan juntos: "A ver, es que yo siempre he dicho que yo, pareja como tal, no tengo... estoy fluyendo, estoy bien, estoy viviendo un momento en el que me doy mis tiempos, mis espacios". "No he roto nada porque no había nada que romper. O sea, es decir, yo estoy fluyendo y sigo igual, pero se ha formalizado algo que de mi boca no ha salido, entonces... que se haga un drama por no ir acompañada a una boda..." ha asegurado.

"Que estés conociendo a alguien no significa estar obligada a ir con esa persona a todos lados y que no se tiene que hacer un drama como tal. Estoy fluyendo, estoy bien, estoy tranquila, me estoy dando mis tiempos, estoy conociendo" ha sentenciado, dejando claro que "no sé lo que me deparará el futuro" y todavía es pronto para saber si el gaditano será el hombre de su vida.

De ahí que Gloria tenga claro que por el momento no se ve ni casándose ni siendo madre: "Ay, ahora mismo no. Ya sabéis que siempre he dicho que a mí me encantaría casarme el día de mañana. Además, súper boda, iglesia, mi cola larga... y ser madre también, evidentemente. Pero ahora mismo no".