EE.UU. y China ultimaron entendimiento sobre aranceles: Lutnick

(Bloomberg) -- Estados Unidos y China ultimaron un entendimiento comercial alcanzado el mes pasado en Ginebra, dijo el secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick.

En una entrevista con Bloomberg Television el jueves, Lutnick declaró que “el acuerdo se firmó y selló hace dos días”. No ofreció más detalles sobre el contenido del documento.

La declaración del secretario llega después de que el presidente Donald Trump mencionara el mismo jueves, durante un acto en la Casa Blanca, que “ayer firmamos con China”, sin ofrecer precisiones sobre el contexto o los términos del acuerdo.

