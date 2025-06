Aumentan a 16 los muertos en las manifestaciones de Kenia para conmemorar las fuertes protestas de 2024

El balance de víctimas a causa de la represión de las protestas en Kenia por el aniversario de las movilizaciones registradas hace justo un año contra el Gobierno, que se zanjaron con 60 muertos, ha aumentado a 16 fallecidos, según ha denunciado este jueves la organización no gubernamental Amnistía Internacional.

"Se han perdido al menos 16 vidas y hay 400 heridos en las protestas de ayer", ha dicho la oficina de la ONG en Kenia en su cuenta en la red social X, donde ha alertado de que "algunas familias están siendo engañadas para enterrar a sus seres queridos sin una autopsia".

Así, ha recordado a la población que, "si alguien a quien conoce ha resultado herido o ha muerto, tiene derechos". "Documente las pruebas médicas. Pida una autopsia con un patólogo independiente. No entierre si no hay respuestas", ha manifestado.

La Comisión de Derechos Humanos de Kenia (KHRC, por sus siglas en inglés) ha denunciado en un comunicado que la Autoridad de Comunicaciones de Kenia (CA) ha emitido una orden para detener la cobertura en directo de las manifestaciones y par limitar el acceso a Telegram, una medida similar a la impuesta en 2024 sobre la red social X, así como contra los medios de comunicación.

"Pedimos a la Autoridad Independiente de Supervisión Policial que inicie de inmediato una investigación transparente y exhaustiva sobre los asesinatos y las lesiones. Todos los agentes implicados deben rendir cuentas, incluidos aquellos con responsabilidad de mando por estas acciones violentas", ha dicho el organismo, que también ha condenado los actos violentos de algunos manifestantes.

Por su parte, el vicepresidente keniano, Kithure Kindiki, ha dicho que las movilizaciones del miércoles fueron "las más violentas y anárquicas en el país desde la violencia postelectoral de 2007 y 2008". "Ha sido una vergüenza", ha manifestado, según ha informado el diario keniano 'The Star'.

"La pérdida de vidas, la destrucción de propiedades públicas y privadas, los saqueos y la destrucción de empresas privadas no tiene precedentes", ha sostenido, antes de hacer hincapié en que las autoridades no permitirán que este tipo de situaciones se repitan en el futuro. "No podemos permitir que nuestro país caiga en la anarquía y el caos", ha resaltado.

En este sentido, ha subrayado que el Gobierno "no interferirá ni limitará la libertad de opinión y expresión ni la libertad de los medios", si bien ha reiterado que "no se permitirá que nadie lleve el país al caos". "Se incendiaron comisarías y se robaron armas y municiones. Eso indica que hay intenciones ocultas", ha alertado.

Estas protestas, encabezadas por jóvenes estudiantes y organizadas principalmente en Nairobi, buscan acabar con el uso excesivo de la violencia por parte de las fuerzas de seguridad y reclamar, además, una mejora de la gobernabilidad por parte de las autoridades de un país que hace frente además a una grave crisis económica.

Muchos consideran que la frustración está aumentando, especialmente entre los jóvenes que tienen ahora unos 30 años de edad y que han mostrado una gran desafección hacia la situación política y económica que atraviesa el país africano. Además, es este sector poblacional el que más arremete contra el Gobierno por la que consideran como una mala gestión de los principales asuntos que afectan a la población.