Vox votará en contra del dictamen de la Comisión de Sanidad para mejorar la salud mental: "No resuelve ningún problema"

La portavoz nacional de VOX de emergencia demográfica y políticas sociales, Rocío de Meer, ha anunciado que su formación votará en contra del dictamen de informe para mejorar la protección, la promoción y la atención integral de la salud mental que ha elaborado la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, alegando que este texto "no resuelve ningún problema".

Así lo ha trasladado De Meer este miércoles en una comparecencia ante los medios de comunicación en el Congreso de los Diputados en la que ha expresado la "gran decepción" de su grupo después de leer el dictamen que la subcomisión de Salud Mental votará este jueves. Además de afirmar que el texto "no resuelve ningún problema", ha destacado que pretende "excusar" o "justificar" la falta de soluciones del Gobierno ante un "problema tan grave como este".

"Entonces, por un lado, vamos a votar negativamente este dictamen, nuestra decepción absoluta, pero sobre todo que no queremos participar de ese timo a los españoles. Si uno se lee el dictamen que se votará mañana jueves en la subcomisión, lo que observamos es una serie de recomendaciones que podrían poner en marcha perfectamente los poderes públicos", ha explicado añadiendo que incluirlas en este dictamen es "papel mojado".

Por otra parte, ha informado de que Vox va a presentar un voto particular a este dictamen. "Porque pensamos que hay que abordar la salud mental y que hay que abordar los trastornos de salud mental fundamentalmente siendo honestos con la gente, en primer lugar, pero también siendo valientes en aportar sus soluciones", ha detallado.

En este sentido, ha denunciado que existen "unos responsables" de que las condiciones materiales de los españoles "vayan a peor", del desempleo juvenil o de que menos jóvenes puedan acceder a una vivienda en propiedad en la actualidad que hace dos décadas. "Insisto que no valen solo los lamentos, sino que hay responsabilidad política y sobre todo ausencia de políticas públicas que vayan a cambiar las cosas", ha aseverado.

Asimismo, de Meer ha apuntado que hay otros aspectos que "rompen vidas", como "no reconocer que tu barrio se ha transformado en un suburbio hostil", "no potenciar la familia y sí potenciar los hogares compartidos por extraños", "no estimular la responsabilidad frente a la promoción de la soledad, "no promover la maternidad o la paternidad", "no combatir las relaciones de consumo o los trastornos adictivos", entre otros.

Con todo, ha finalizado señalado que no será posible combatir los problemas de salud común si no se valora el "bien común" sobre "intereses parciales", ya sean de partidos, de grandes corporaciones o multinacionales, de sindicatos o de organizaciones internacionales. "Nosotros no podemos colaborar en este nuevo timo, en esta nueva estafa a los españoles", ha concluido.