Sofía Cristo, indiferente ante las advertencias de su hermano Ángel

Sofía Cristo ha acudido este miércoles, 25 de junio, a la presentación del Orgullo Gay en Madrid demostrando una vez más que sigue "luchando por nuestros derechos: diversidad, libertad, amor y respeto", pero lo cierto es que la polémica le ha vuelto a sacudir.

Hace unos días, su hermano Ángel Cristo junto con su mujer, Ana Herminia, aseguraban públicamente que iban a hablar de todo lo que sabían de Bárbara Rey y advertían que nadie iba a librarse de todo lo que conocen y nunca han desvelado. Unas declaraciones a las que Sofía ha respondido con indiferencia: "me mantengo al margen" porque no sabe qué puede contar que no haya dicho ya: "No lo sé, no voy a hablar del tema".

En cuanto a la última entrevista de su madre en televisión en la que confesó que seguirá queriendo a su hijo a pesar de todo el daño causado, Sofía ha asegurado que "la respeto" y que "sus sentimientos son únicos y una madre al final es una madre, lo que ella es algo muy personal y prefiero no meterme en el tema y seguir al margen".

Sofía se ha mostrado orgullosa de la gran acogida que están teniendo las memorias de su madre porque es "un librazo" que no duda en recomendar "a todo el mundo porque es una historia muy bonita y que engancha desde el primer momento que abres el libro". En ese aspecto también ha asegurado que la vida de la vedette tiene capítulos más interesantes que su historia con el emérito: "mucho, mucho más" porque "en la vida de todos hay muchas etapas y no solamente te quedas con diez años".