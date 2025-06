Powell dice que Fed no puede predecir cómo afectarán aranceles a la inflación

(Bloomberg) -- El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo el miércoles que el banco central de EE.UU. sigue luchando por determinar el impacto de los aranceles sobre los precios al consumidor.

“La pregunta es: ¿quién pagará los aranceles?”, dijo Powell en respuesta a una pregunta durante su comparecencia ante el Comité Bancario del Senado. “¿Cuánto se refleja en la inflación? Y, sinceramente, es muy difícil predecirlo con antelación”.

El segundo día de testimonio de Powell en el Capitolio esta semana se produce después de que los funcionarios de la Fed mantuvieran las tasas de interés estables el 18 de junio. Los responsables de la política monetaria se enfrentan a una presión aún mayor por parte del presidente Donald Trump para que reduzcan los costos de los préstamos a raíz de las lecturas de inflación más débiles de lo esperado. Dos gobernadores de la Fed, Christopher Waller y Michelle Bowman, han señalado que estarían dispuestos a bajar las tasas en julio si la inflación se mantiene contenida.

Pero Powell repitió el martes su mensaje de que los banqueros centrales no deben apresurarse a bajar las tasas, citando la fortaleza de la economía y la incertidumbre sobre cómo los aranceles afectarán a la inflación. Powell dijo al Comité que los datos económicos recientes son retrospectivos y que muchos economistas esperan “un aumento significativo de la inflación” a lo largo de este año debido a los aranceles.

Powell también respondió a las preguntas del presidente del comité, Tim Scott, sobre los supuestos sobrecostos relacionados con la remodelación de dos edificios de la Fed en el centro de Washington.

Scott y otros cinco republicanos del panel publicaron una carta que habían entregado a Powell antes de la audiencia en la que preguntaban por los informes sobre “renovaciones lujosas” en las instalaciones de la Fed y sobre la “politización” del banco central.

Sin refutar la afirmación de Scott de que los gastos del proyecto se habían disparado de US$1.900 millones a US$2.500 millones, Powell dijo que varias informaciones de los medios de comunicación sobre los materiales y las comodidades que se estaban instalando eran falsas.

