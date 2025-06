Pitingo, primeras palabras tras su sorprendente separación de Verónica Fernández tras 17 años de matrimonio

Inesperada y sorprendente ruptura la de Pitingo y Verónica Fernández, que han decidido poner punto y final a su matrimonio después de 17 años juntos y un hijo de 13, Manuel, en común. Era 'Vanitatis' la que adelantaba la noticia el pasado jueves, apuntando que la pareja ya estaría haciendo su vida por separado y no habría posibilidades de reconciliación.

Y, aunque fuentes cercanas al artista han asegurado a la publicación que no ha sido una decisión fácil ya que llevaban toda la vida juntos -cuando se conocieron Verónica tenía 16 años-, "cada uno tendría ya sus propias amistades especiales", por lo que una segunda oportunidad estaría por el momento totalmente descartada.

Apenas unos días después de salir a la luz su separación, Pitingo ha reaparecido en el estreno de 'Padre no hay más que uno 5' en Madrid y ha roto su silencio sobre su recién estrenada soltería: "Mira, en la vida no he hablado de nadie y tampoco voy a hablar de la mía. Lo sabéis, yo os lo agradezco de verdad... Nada, no os preocupéis" ha expresado incómodo.

"Yo estoy estupendamente, ¿vale? Con ganas de vivir la vida" ha confesado, asegurando que en estos momentos está tranquilo y volcado en su profesión. "Estoy sobre todo cantando, cantando, cantando que esa es mi pasión, mi vida. Siempre centrado en la música. Muchas gracias" ha zanjado.