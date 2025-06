Nuria Fergó zanja la polémica tras sus declaraciones hablando del padre de su hija

Nuria Fergó ha reaparecido este miércoles en 'Y ahora Sonsoles' tras protagonizar una de las polémicas más sonadas en los últimos meses con su entrevista en 'Madres desde el corazón', en la que habló de maternidad. La artista le confesó a Cruz Sánchez de Lara cómo vivió el embarazo de su hija y la ruptura con el padre de la misma, lo que provocó un tsunami informativo.

Hoy, la cantante ha promocionado su nuevo single, 'Voy a ser feliz', una declaración de intenciones tras estar en el foco mediático y con el que pretende que sus seguidores olviden "todos los miedos y todas las cosas, estamos aquí de paso... así que canción nueva, veranito y bailes".

Tras ser entrevistada con Sonsoles Ónega, Nuria ha hablado ante la prensa y ha hablado de la pérdida de su padre, dejando claro que siguen siendo "una piña", a pesar de que "se le echa mucho de menos, pero tenemos que seguir y él está desde arriba viéndonos y él quiere que disfrutemos lo que nos queda, así que todo bien".

Sobre las declaraciones que hizo sobre José Manuel Maíz, la artista ha aclarado que "no he hablado de mi exmarido, he hablado de mi experiencia como madre, maternidad y de mi embarazo" y con ello habló de "mis sentimientos y de mi experiencia".

Además, ha reconocido que "no he visto nada, no veo tele", pero sí que "me han llegado pinceladas de todo lo que ha pasado, pero no estoy pendiente de lo que diga nadie, estoy enfocada en mi familia, mi trabajo y mis amigos".

Por último, sobre su reciente ruptura sentimental con Juan Pablo Lauro, ha comentado que ahora "vivo el momento" y, sobre si deja la puesta abierta a una reconciliación, ha explicado que "el futuro no lo sé, la vida es día a día y quiero disfrutar mi momento".