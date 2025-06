La campeona olímpica alemana Victoria Carl da positivo por clembuterol en un control antidopaje

La campeona olímpica alemana de esquí de fondo Victoria Carl dio positivo por clembuterol, una sustancia prohibida por la Agencia Mundial Antidopaje, pero la Federación Alemana de Esquí (DSV), afirmó que no la ingirió intencionadamente y que no debería ser expulsada de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina 2026.

La DSV explicó este miércoles la situación de la deportista, miembro de las fuerzas armadas alemanas (Bundeswehr), que dio positivo por clembuterol en un control realizado fuera de competición en torno a una competición militar de final de temporada celebrada en marzo en Andermatt (Suiza).

El organismo estatal apuntó que la sustancia estaba en un remedio que le recetó un médico de la defensa federal alemana después de su última prueba para tratar una bronquitis espástica aguda, y que la nombró proactivamente en el control antidopaje.

"Estaba enferma, tenía fuertes ataques de tos y tomé la medicación por prescripción médica. Lo revelé todo, no era consciente de que contenía una sustancia prohibida. Espero de todo corazón que se comprendan las circunstancias y se evalúen con justicia", declaró Carl en el comunicado de la DSV.

Por su parte, el equipo médico de la 'Bundeswehr', ejército alemán, declaró que la atleta no tiene "culpa alguna", y que actuó "confiando en la atención médica especializada" del doctor que le administró la sustancia, que no mencionó la presencia de clembuterol y no solicitó una exención médica.

"La prescripción del médico era comprensible desde el punto de vista médico, pero defectuosa desde el punto de vista organizativo", señala en el comunicado de la DSV el jefe médico del ejército alemán.

La DSV, que está respaldando a su deportista, comunicó que la agencia antidopaje alemana está investigando la situación. "Defendemos el deporte limpio, pero también la justicia y la responsabilidad", declaró Stefan Schwarzbach, miembro del consejo de comunicación de la DSV.

"Victoria Carl se enfrenta actualmente a posibles consecuencias de las que no es médicamente responsable. En nuestra opinión, una prohibición, especialmente con vistas a los Juegos Olímpicos, no sería ni justa ni proporcionada", concluyó.

Los Juegos Olímpicos de invierno se celebran del 6 al 22 de febrero de 2026 en Milán-Cortina d'Ampezzo (Italia) y Victoria Carl es una de las grandes esperanzas de medalla para el país teutón, ya que ganó el oro en velocidad por equipos y la plata en relevos en 2022, además de dos medallas en relevos en los campeonatos del mundo.