Joan Laporta: "No tenemos mala relación con el Athletic, cada uno que se ocupe de lo suyo"

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, explicó que el cuadro azulgrana trabaja para estar dentro de la norma económica y "poder fichar con normalidad", sin responder en concreto al nombre de Nico Williams pero sí al malestar del Athletic Club.

"No tenemos malas relaciones con el Athletic Club de Bilbao, ha habido últimamente en estos últimos años una serie de malos entendidos, de incidentes, pero no creo que por este motivo se pueda decir que el Barça tiene malas relaciones con el Athletic Club", dijo este miércoles ante los medios.

Laporta añadió que no entiende la reacción del club vasco, que quiere conocer de la mano de LaLiga la situación económica de un Barça que apunta al delantero de los 'leones' Nico Williams en este mercado. "Tenemos relación ya desde hace muchísimos años, por algo somos unos clubes con una historia muy amplia. En este sentido no entiendo por qué las reacciones que están teniendo", afirmó.

"Con todo el respeto lo digo, cada uno que se ocupe de lo suyo, no entiendo que el Athletic Club de Bilbao vaya a hablar del Barça a la Liga, esto no creo que corresponda, pero bueno, ellos sabrán lo que hacen. No voy a hablar de nombres, me hago referencia a las oportunidades de mercado que podemos tener y que sea de acuerdo con lo que quiere nuestro director de fútbol y el entrenador", añadió.

Por otro lado, Laporta insistió en que el trabajo del equipo es para "poder fichar" lo que quieran. "Nosotros estamos trabajando para estar en la regla 1.1, que de hecho ya estuvimos en el mercado de invierno y se han hecho todos los pasos para poder fichar con normalidad, para que no estemos, como habíamos estado hasta el mercado de invierno, intervenidos económicamente", comentó.

"Vamos a poder fichar los jugadores que queremos fichar y registrarlos, inscribirlos", añadió. Además, el presidente azulgrana sí dio detalles de un posible movimiento inminente, el de Ansu Fati. "Si todo acaba bien esta semana podríamos tener muy buenas noticias e iría al Mónaco", desveló.