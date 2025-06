Goldman Sachs advierte mayores riesgos para acciones de menor calidad

(Bloomberg) -- Mientras las acciones se acercan a máximos históricos y el miedo a perderse el repunte se extiende entre los inversores, un operador senior de Goldman Sachs Group Inc. advirtió que hay razones válidas para afrontar las últimas ganancias con cautela.

Esto es especialmente cierto en los segmentos de menor calidad del mercado, donde las acciones están subiendo impulsadas por los vendedores en corto obligados a cubrir sus posiciones, más que por fundamentos positivos de las empresas, escribió Louis Miller, director gerente de Goldman, el martes en una nota a sus clientes.

“Hace dos semanas señalamos que la contracción de las posiciones cortas a las que se enfrentaba el mercado podría suponer una oportunidad para presionar a la baja las posiciones cortas, y creemos que ese momento se está acercando”, escribió Miller.

Los segmentos de menor calidad del mercado han perdido impulso desde el punto de vista del desempeño, mientras que la posición en estas acciones es más alta de lo que muchos podrían pensar. Las áreas a tener en cuenta son la tecnología no rentable, donde en el pasado las ganancias se redujeron a medida que se contraía el rendimiento, “dejando margen para la caída”. Las cestas compuestas por acciones meme también “siguen en niveles vendibles”, afirmó Miller.

El martes, el Nasdaq 100 subió un 1,5% hasta alcanzar su primer récord desde febrero y el S&P 500 repuntó un 1,1%, gracias a que los inversores impulsaron al alza las acciones en todos los sectores. Los avances se vieron favorecidos por el alivio de las tensiones en Medio Oriente, el posicionamiento moderado en la renta variable en general y los comentarios equilibrados de la Reserva Federal sobre las perspectivas de recortes de la tasa de interés.

A pesar del optimismo, persisten los riesgos para el mercado debido a los plazos que se avecinan en las negociaciones comerciales, mientras que el impacto que los aranceles podrían tener en la inflación, los márgenes de ganancia de las empresas y el crecimiento mundial sigue siendo incierto.

“Las perspectivas de crecimiento son negativas a partir de julio”, afirmó Miller. “Las elevadas cifras de inflación hasta el otoño podrían provocar una ralentización del crecimiento, lo que podría perjudicar sobre todo a los sectores del mercado de menor calidad y más sensibles al crecimiento”.

Nota Original: Goldman Trader Sees Risks Stacking Up for Lower-Quality Stocks

MÁS CONTENIDO EN ESPAÑOL:

Suscríbase aquí al boletín Cinco CosasBloomberg en español está en LinkedInConozca nuestro canal de WhatsAppUsuarios terminal: vea la versión español de Daybreak en {DAYB }

More stories like this are available on bloomberg.com

©2025 Bloomberg L.P.