El PSOE, convencido de que el Supremo archivará el escrito del juez Peinado contra Bolaños: Es "una barbaridad"

El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Patxi López, se ha mostrado convencido de que el Tribunal Supremo archivará el escrito del juez Juan Carlos Peinado pidiendo investigar al ministro de Justicia, Félix Bolaños, por falto testimonio en la instrucción del llamado 'caso Begoña Gómez'.

"Lo del juez Peinado es tal barbaridad que no me cabe ninguna duda que el Supremo no va a avalar esa exposición", ha comentado Patxi López en los pasillos del Congreso.

En cuanto a los informes que confirman que el ex 'número tres' del PSOE Santos Cerdán compró la empresa navarra de la supuesta trama de comisiones de Koldo García, el dirigente socialista ha reiterado que su partido quiere es que la investigación "saque todo" y que "se vaya hasta el final", y en función de eso el PSOE actuará "con diligencia y contundencia".