El base argentino Facu Campazzo, nombrado MVP Movistar del Playoff Final

El base argentino Facundo Campazzo ha dicho que "la mejor manera de pasar una mala racha" es romperse "el culo en el entrenamiento", habiendo sido nombrado MVP Movistar del Playoff Final de la Liga Endesa tras el título conquistado por el Real Madrid con una victoria por 70-81 en su visita al Valencia Basket en el tercer partido de la serie definitiva.

"Al final parece que somos robots, pero no. Y en los bajos más que en los altos, hay que no forzar nada, voltearte con tus compañeros, hablar, no guardarte nada y entrenar. Creo que la mejor manera de pasar una mala racha y eso es romperte el culo en el entrenamiento, en el gimnasio. Y si vos hacés las cosas bien, a corto o a largo plazo pasan cosas buenas", dijo Campazzo a Movistar Plus+ desde el Pabellón Fuente de San Luis.

Así, la ACB destacó en un comunicado que él "ya ganó este galardón en 2019 y sigue ampliando su espectacular historial". "El argentino siempre emerge en los momentos decisivos para su equipo. Su rendimiento en la final ante el Valencia Basket ha sido constante, con unos promedios de 13 puntos, 7 asistencias y 14,7 de valoración", añadió la nota de prensa.

"Éste para mí es el más valioso. Parece casetera la frase, pero éste es el más valioso por tanta lucha toda la temporada. La verdad que este año fue muy difícil para nosotros. Muchas adversidades, mucha piedra, mucho altibajo y demás, y poder coronar ante un grandísimo rival... que la verdad, chapó para ellos porque hicieron una grandísima temporada. Pero el equipo supo sobreponerse en todo momento, en todos los 'playoffs'. Así que por esto luchamos todos estos meses de competición", aseveró Campazzo.

"Hubo dos meses ahí que no estaba en el mejor nivel, que deseaba mucho ayudar yo al equipo, pero tampoco quería forzar para no perjudicarlo. Y al final intenté manejarlo con la mayor naturaleza posible, sin forzar, sabiendo que se puede convivir con los fallos, con el mal momento, se iba a ir solo y me apoyé en mis compañeros. Tampoco fue tan grave. Es la vida del deportista, es lo que tiene. Es altibajo y hay que agarrarlo, hay que abrazar eso y saber llevarlo y entrenar y poner la energía en un deporte de equipo como es el baloncesto, creo que hay que aprovechar eso", dijo.

"Vestir esta camiseta te conlleva una responsabilidad y una presión. Y la verdad que este equipo tiene muchos líderes, mucha gente que estuvo en esta misma situación muchos años, casi toda su carrera. Y esos altibajos, quedar afuera de la Final Four [en Euroliga], perder la Supercopa, perder la Copa del Rey, jugar contra Valencia después, que iba a ser un rival muy difícil... Muchos obstáculos, que es normal, creo que es un año normal que puede pasar tranquilamente", opinó el base de Córdoba.

"Lo supimos sobrellevar bien. Es un deporte de equipo esto y hay que estar siempre juntos en esos momentos. Y se vio adentro, mucha unidad. Por ahí no se veía el mejor juego afuera, pero adentro estábamos increíbles. Nos reíamos en las comidas, salíamos a comer, fue una química tremenda y sabíamos que en algún momento iban a pasar cosas buenas", admitió.

Luego elogió al también base Andrés Feliz. "Tremendo, tremendo. Eso que el primer año en el Madrid siempre es el más difícil y él hizo una temporada increíble. La segunda parte de la temporada lideró cuando estuvo en la cancha, en la segunda unidad, en los momentos importantes, anotando...", enumeró el argentino al respecto del jugador dominicano.

"Es un jugador que para el Madrid, esos que ceden parte de su protagonismo para el bien del equipo y después tiene que defender a Montero, va e intenta defender lo mejor posible a Montero. Tiene que defender a los mejores jugadores, él va. La verdad que me saco el sombrero con él y con todo el equipo", apostilló Campazzo este miércoles.

"Ahora voy a descansar, voy a estar con mi familia. Dejáme mandarle un abrazo a mi mujer, que no pudo venir. A mis dos hijas, que me deben estar viendo; las amo con todo mi corazón, que me gustó que estén acá y voy a disfrutar tiempo con ellas. Tenemos un entrenamiento con la selección en Madrid, en unos días, para la Copa América. Pero bueno, voy a estar entrenando ahí y después va a ir el equipo joven a la Copa América. Y después, entrenar y prepararme bien físicamente", se refirió a su verano.

En este tercer y último encuentro de la eliminatoria por el título, Campazzo encendió la mecha de un parcial de 0-15 con el que salió el Real Madrid en el tercer cuarto; anotó seis puntos y repartió otros cinco en ese tramo. Concluyó con nueve puntos, ocho asistencias y 12 créditos de valoración para guiar hacia el título junto al alero croata Mario Hezonja.