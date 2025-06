Díaz denuncia la "ética golpista" de Feijóo y el PP le acusa de "cómplice de puteros y corruptos" si no dimite

El PP ha acusado a Sumar de ser "cómplice" de la corrupción que salpica al PSOE mientras se "desintengra" su grupo parlamentario y ha lanzado a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, debería haber dimitido por "dignidad" tras compartir mesa en el Consejo de Ministros con "corruptos y puteros", pedir la renuncia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o solicitar la convocatoria de elecciones.

Por su parte, la también ministra de Trabajo ha defendido que los cinco ministros de Sumar son "limpios", que su espacio político "no roba" y que no van a convertirla en un "instrumento" para tratar de "tumbar el Gobierno de coalición. Aparte, ha denunciado al "falta de ética" del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y ha espetado que esta formación "hackeaba" las elecciones autonómicas en Galicia.

"Explíquenos cómo votaban (en Galicia) los vivos y los muertos, explíquenos señor Feijóo 'carretaxe' (en alusión una supuesta práctica de llevar a ancianos a los colegios electorales con papeletas ya elegidas) en Galicia", ha proclamado durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso. Incluso ha reprendido al PP y ha dicho que su "ética es el golpismo".

Por su parte, el diputado y vicesecretario de Política Autonómica, Elías Bendodo, ha cuestionado a Díaz por qué Sumar "siguen abrazados aún" a un "Gobierno corrupto y con ministros que mercadean con prostitutas", en alusión velada al caso Koldo y al extitular de Transportes José Luis Ábalos.

Bendodo ha trasladado a Díaz si su permanencia en el Ejecutivo es para disponer de "tres minutos más de pisar moqueta en la Moncloa" o aprovechan lo que les queda debido a su "desintegración", haciendo referencia así a la marcha de la diputada de Més Compromís Águeda Micó al Grupo Mixto.

"SEA LADRÓN O NO, QUEREMOS A SÁNCHEZ CASTEJÓN"

"Si le duele España deje de hacerle daño. Rompa amarras con este Gobierno corrupto", ha demandado a la vicepresidenta segunda, a la que ha afeado que presumían de ser una "izquierda limpia" pero al final quedarán "con las manos manchadas por el barro del sanchismo y su corrupción".

Es más, ha retado a Díaz demostrar que tiene ética demandado la dimisión de Sánchez, aunque ha ironizado que a el lema 'Ladrón o no, queremos a Sánchez Castejón'. Finalmente, ha asegurado que si el histórico líder de IU Julio Anguita viera el "papelón" que está ejerciendo Díaz, sentiría "vergüenza".

En la sesión, en la que se ha gritado "cómplices" a los miembros de Sumar desde la bancada del PP, también ha intervenido la vicesecretaria de Sanidad de los populares, Esther Muñoz, quién ha reprochado a Díaz que hace tiempo debería de haber dimitido dado que está "en el Gobierno con el jefe de una trama corrupta", en alusión a Sánchez.

"Está usted rodeada de corrupción y prostitución (...) Ha estado sentada en una mesa con puteros y corruptos tomando decisiones y deliberaciones", ha ahondado la dirigente popular para replicar a la ministra de Trabajo que "mejorar la vida de la gente no es gastar dinero en prostitutas".

Luego, ha sostenido que Díaz quiere "tapar" toda esta degradación por estar "en las filas socialistas" en las próximas elecciones generales y "repartirse el botín" de lo que se ha robado. También se ha referido a Díaz el portavoz popular en el Congreso, Miguel Tellado, que ha tachado a Díaz de ser "cómplice" del PSOE y ha contrapuesto que el PP encadenó cuatro mayorías absolutas en Galicia, mientras que Díaz en algunos comicios no sacó ni su escaño.

"A LA PUERTA DE MI MINISTERIO NUNCA HA LLAMADO UN CORRUPTOR"

Frente a ello, la ministra de Trabajo ha reivindicado que es una persona "ética" y que a la puerta de su departamento no ha llamado a la puerta "ningún corruptor", porque conocen bien su integridad.

"Yo no robo, soy una persona limpia. Nuestros ministros no roban", ha enfatizado Díaz para criticar que al PP le "importa un rábano" la corrupción. Y a la bancada popular ha replicado que no va a romper el Ejecutivo de coalición progresista, que va a mejorar las condiciones de vida de la sociedad española.

Luego, ha exigido a Feijóo que tiene la oportunidad de rectificar su "falta de ética" al deslizar esta semana que no descartaba que Sánchez pueda alternar unas elecciones tras el "fraude" en primarias y demandaba a la Junta Electoral más garantías ante los comicios.

Finalmente, ha ensalzado que su cultura política fue la que se dejó la piel por la democracia y ha conocido por ello las cárceles franquistas, para afear al PP falta de propuestas en materia anticorrupción.

DÍAZ: LO QUE HA PASADO EN EL CONGRESO ES UN BOCHORNO

Posteriormente en declaraciones en los pasillos del Congreso ha vuelto a censurar que el PP lleva instalada en la "ética del golpismo" desde las elecciones generales del 23J y ha calificado de "bochorno" la actitud del PP en la sesión de control.

"El espectáculo que hemos visto aquí no debería permitirse", ha desgranado para mandar un mensaje de tranquilidad a las gentes progresistas, al garantizar que el PP no va a conseguir su objetivo de que caiga el Ejecutivo progresista.