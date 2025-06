CORR. La selección femenina de fútbol peleará por la EURO con su marcado sello blaugrana

La selección española femenina de fútbol está ya preparando al completo su asalto a la Eurocopa de Suiza que arranca la semana que viene y donde buscará conquistar el título apoyado en su calidad y con el marcado sello e influjo del FC Barcelona en su estilo y en sus posibles once titulares.

Montse Tomé convocó a un total de diez futbolistas del conjunto blaugrana para esta EURO, a la que la 'Roja' acude como una de las grandes favoritas al trono que defiende Inglaterra. La portera Cata Coll, las defensas Irene Paredes, Ona Batlle y Jana Fernández, las centrocampistas Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Patri Guijarro y Vicky López, y las delanteras Claudia Pina y Salma Paralluelo. Nombres a los que se une ya el de Laia Aleixandri, cuyo fichaje por el equipo catalán procedente del Manchester City inglés se hizo oficial semanas después.

Una presencia hegemónica del Barça que sólo puede contestar el Real Madrid con la presencia de la defensa María Méndez y las delanteras Athenea del Castillo y Alba Redondo. También estaba la lateral zurda Olga Carmona, ya oficialmente futbolista del Paris Saint-Germain francés y la única con grandes visos de poder ser titular en la EURO.

El Athletic Club, con la guardameta Adriana Nanclares y la centrocampista Maite Zubieta, es el otro club que aporta más de una jugadora, mientras que, sin contar el PSG y la heroína del Mundial, uno tienen el Sevilla FC (Esther Sullastres), el Manchester City (Leila Ouahabi), el Arsenal (Mariona Caldentey), el Gotham FC (Esther González) (Gotham FC), el Monterrey (Lucía García) y el Benfica (Cristina Martín-Prieto).

Y esa predominancia 'culer' se traslada también al posible once, donde habitualmente hay un claro dominio del actual gran dominador de la Liga F, cuyo estilo de juego también es por el que apuesta la actual campeona del mundo. "Ayuda a nivel de conexiones. Nos conocemos mejor a la hora de jugar dentro del campo, pero aquí cada una aporta lo suyo. Estamos aquí por algo y los diferentes perfiles nos permiten jugar de diferente manera, por eso cada uno intentamos aportar lo nuestro", explicó la capitana Irene Paredes a los medios preguntada sobre esta gran influencia blaugrana.

Para el Mundial de 2023, Jorge Vilda citó en su lista de 23 a nueve futbolistas del Barça (Coll, Paredes, Batlle, Putellas, Bonmatí, Caldentey y Paralluelo, además de Laia Codina y María Pérez), siete de las cuales (Coll, Batlle, Paredes, Codina, Bonmatí, Caldentey y Paralluelo) fueron titulares en la final ante Inglaterra.

Y ahora con Montse Tomé, el conjunto catalán sigue siendo el que 'manda' en la selección. En la última 'ventana' para los dos últimos partidos de la fase de grupos de la Liga de Naciones ante Bélgica e Inglaterra, hubo siete futbolistas blaugranas en cada once titular, sin contar a Aleixandri, todavía no oficialmente jugadora del FC Barcelona. Ante las belgas, además de la polivante jugadora catalana, Olga Carmona, Mariona Caldentey y Esther González completaron el once, mientras que ante las inglesas, las cuatro repitieron y la salida de Claudia Pina fue compensada por la entrada de Salma Paralluelo.

Pero el influjo 'culer' se acentúa si se tiene en cuenta las jugadoras con pasado en el equipo catalán como Mariona Caldentey, que pasó 10 temporadas antes de poner rumbo el pasado verano al Arsenal FC inglés, la propia Aleixandri, que también estuvo en la cantera blaugrana, o la lateral zurda Leila Ouahabi, que se formó en sus categorías inferiores y jugó en su primer equipo seis temporadas tras un paso por el Valencia CF.

Así, en la 'ventana' de abril con el doble enfrentamiento ante Portugal, Montse Tomé alineó en suelo portugués diez futbolistas con vinculación al Barça (Coll, Batlle, Aleixandri, Ouahabi, Putellas, Guijarro, Bonmatí, Caldentey, Pina y Paralluelo), con María Méndez como la 'nota discordante'. La central asturiana salió del once en el duelo de días después en el ABANCA Balaídos para que entrase Irene Paredes para formar un equipo titular totalmente con pasado, presente y futuro blaugrana.

Un 'sello Barça' que se trasladará ahora a Suiza y a una Eurocopa donde el posible primer once de la seleccionadora asturiana para el debut ante Bélgica podría tener ya hasta ocho futbolistas del equipo catalán, con Mariona Caldentey, Olga Carmona y Esther González como los más que posibles complementos.