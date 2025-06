BCG impulsa el desarrollo de jóvenes líderes con el Spain Women's Boot Camp 2025

La consultora tecnológica Boston Consulting Group impulsa el desarrollo de jóvenes líderes con el Spain Women's Boot Camp 2025, un programa dirigido a universitarias y jóvenes profesionales en los primeros años de su carrera que ofrece la oportunidad de conocer de cerca el trabajo en consultoría.

En esta séptima edición, celebrada durante este mes de junio en Madrid, han participado 33 candidatas, seleccionadas entre más de 700 aspirantes en una iniciativa que refleja el compromiso continuado de BCG por fomentar la diversidad y ofrecer oportunidades reales de desarrollo a perfiles con alto potencial.

Las participantes han tenido la oportunidad de asistir a sesiones formativas y charlas con profesionales de BCG, y de trabajar en equipo para resolver desafíos estratégicos. A través de una experiencia práctica e inmersiva, las participantes han podido explorar el día a día de la consultoría estratégica, conocer mejor BCG y fortalecer habilidades como la resolución de problemas, el trabajo en equipo y la comunicación.

UN ENTORNO EMPRESARIAL MARCADO POR LA DISRUPCIÓN TECNOLÓGICA

La creciente complejidad del entorno empresarial, marcada por la disrupción tecnológica, los retos medioambientales, la incertidumbre geopolítica y los cambios sociales, está redefiniendo las prioridades estratégicas de las compañías. Según el informe CEO Outlook 2024 de BCG, el 73 por ciento de los consejeros delegados prevé que su sector experimentará mayor disrupción en los próximos cinco años que en los cinco anteriores.

"En este escenario de transformación constante, las organizaciones necesitan perfiles preparados para liderar con flexibilidad, visión de impacto y capacidad de adaptación. Apostar por el desarrollo de profesionales con estas competencias se ha convertido en un imperativo estratégico", explican desde BCG.

Por ello, consideran que poder trabajar en la consultora supone para las jóvenes "una oportunidad para enfrentarse desde el inicio a desafíos reales con alcance global, en un entorno exigente y colaborativo que acelera el aprendizaje, potencia el pensamiento crítico y fomenta una mentalidad orientada a generar impacto".

"El BCG Spain Women's Boot Camp refleja el tipo de entorno profesional que promovemos en BCG: retador, relevante, colaborativo y con propósito. Desde el primer día, nuestros equipos tienen la oportunidad de aprender haciendo y de contribuir con un impacto real a nuestros clientes, trabajadores y a la sociedad", añade Abril de Bonis, Senior HR Manager de BCG Iberia.

Por su parte, García de Lomana, Regional Chief of Staff and Business Development Executive Director para Europa, Medio Oriente, Sudamérica y África en BCG, explica que en BCG "no existe una única forma de avanzar" y apuesta por "una carrera que evoluciona con cada persona" para que el talento crezca "de forma sostenible".

UNA RED 'ALUMNI' QUE SUPERA LAS 38.000 PERSONAS

Desde sus inicios en 2018, el programa del Boot Camp incluye una sesión con 'alumni' de BCG, que comparten su experiencia profesional y el impacto que tuvo su paso por la firma. "Formar parte de BCG significa integrarse en una red global de personas que comparten valores y ambición", añade la compañía, incidiendo en este "capital relacional". Actualmente, la red global de alumni de BCG supera las 38.000 personas, de las cuales más de 800 están en

BCG ha sido reconocido por instituciones como Fortune, Glassdoor, Seramount o Universum como uno de los mejores lugares para desarrollar una carrera profesional. "Programas como el Spain Women's Boot Camp fortalecen el pensamiento estratégico y preparan a las nuevas generaciones para afrontar desafíos reales y robustecer sus capacidades analíticas, comunicación y de resolución de problemas", concluye María Endériz, Managing Director and Partner de BCG Iberia y co-líder de la práctica de Principal Investors & Private Equity de BCG Iberia.