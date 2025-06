Powell (Fed) descarta comprometerse con una bajada de tipos en julio y subraya la incertidumbre arancelaria

El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), Jerome Powell, ha descartado comprometerse este martes con una bajada de tipos en julio, al tiempo que ha destacado la "alta incertidumbre" respecto al posible efecto proinflacionario de los aranceles impuestos por Donald Trump.

"Creo que si resulta que las presiones inflacionistas se mantienen estables, entonces llegaremos a un punto en el que recortaremos los tipos más pronto que tarde. Pero no me gustaría [...] referirme a una reunión en concreto", ha explicado durante su comparecencia semianual ante la Comisión de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes.

Powell ha asegurado que la Fed "no tiene por qué apresurarse" al estar tanto la economía como el mercado laboral en buena forma, aunque ha precisado que un debilitamiento "importante" del empleo sería un 'casus belli' para ajustar el precio del dinero.

En cualquier caso, el 'guardián del dólar' ha apuntado a la incertidumbre en torno al impacto de los aranceles sobre los precios y a su "posible persistencia" como las causas para mantener congelados los tipos.

Powell ha reconocido que tanto la Fed como expertos independientes anticipan un repunte de la inflación en los próximos meses. En este sentido, ha indicado que el comercio minorista aún está agotando inventarios de febrero, por lo que no se habrían comercializado artículos adquiridos antes de la aplicación de los aranceles.

"Realmente no sabemos cuánto se va a repercutir a los consumidores. No lo sabemos, y no lo sabremos hasta que lo veamos. Podría ser menos de lo que esperamos. Podría ser más. Tenemos que esperar y ver", ha elaborado, aunque ha recordado que las expectativas de inflación a largo plazo siguen siendo "congruentes" con el objetivo del 2%.

Por otra parte, Powell se ha mostrado favorable a reducir la ratio de apalancamiento suplementario mejorado (eSLR), uno los principales requisitos de capital a los que está sometida la gran banca, para incentivar que las entidades operen en actividades con poco margen de beneficio, pero seguras, como los mercados del Tesoro.