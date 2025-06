Pedro Martínez: "Soy moderadamente optimista de ganar el tercer partido, más allá me cuesta mucho pensar"

El entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez, dejó claro este martes que es "moderadamente optimista" de ganar al Real Madrid el tercer partido de la final del 'Playoff' por el título de la Liga Endesa y que "pensar más allá" le cuesta pese a que en 2017, año del histórico título del equipo valenciano ante el conjunto madridista, fuesen capaces, con él en el banquillo, de encadenar tres triunfos seguidos y voltear una serie que empezaron perdiendo.

"No miro tan lejos. Veo al equipo capaz de ganar mañana miércoles, soy muy positivo y moderadamente optimista de que lo podemos conseguir, pero más allá, me cuesta mucho pensar. Estoy centrado en el partido de mañana e intentar hacer lo mejor que podamos e intentar ganar, que yo creo que es posible", afirmó Martínez en rueda de prensa.

Algo que el preparador 'taronja' no quiere que influya es el posible componente emocional que pueda haber al ser el último partido en La Fuente de San Luis ya que el año que viene se mudarán al Roig Arena. "Debemos estar centrados en lo que es el partido y no puede haber nada que te distraiga del principal foco que tenemos los profesionales. En la pista no tienes que estar pensando nada más que en la siguiente defensa, en la última defensa para ver cómo puedes ajustar, en la siguiente defensa para ver cómo la puedes hacer y cómo puedes mejorar, y lo mismo en ataque", demandó.

"Y no hay que pensar más allá, ni dejarse llevar por emociones. No digo que no existan, pero que de entrada no estamos pensando que es nuestro último partido. Imagínate que llegamos al cuarto, que entonces sí que seguro que lo sería, creo que es lo mismo. Los profesionales nos tenemos que centrar en la parte que nos toca", aseveró.

El catalán no quiso hablar de ningún tema arbitral tras haber dicho que estaba "un 'poquito' quemado" con los colegiados tras el segundo partido. "Esto es una rueda de prensa prepartido, sólo hablo del siguiente reto, a estar centrados en intentar dar nuestra mejor versión contra un muy buen equipo y nosotros a ver si somos capaces de dar nuestro mejor nivel, como creo que estamos intentando hacer desde el primer partido", trató de zanjar.

"Hablo ya del futuro, del partido de este miércoles. Lo que espero es un equipo que juega muy bien, que tiene grandísimos jugadores, que tienen mucha pólvora afuera, con jugadores muy grandes por dentro que nos obligan a estar muy bien en el rebote defensivo porque entonces podemos estar a nuestro ritmo y espero que estemos, como el otro día, jugando a nuestro ritmo", añadió, dejando claro que no iba a dejar ninguna "frase polémica" porque no es su "estilo".

Por ello, ahora quiere centrarse "en superar los problemas" y "únicamente en aquello" que su equipo "sabe hacer bien". "Nos tenemos que preocupar por lo que depende de nosotros. Hay muchas cosas que podemos controlar, otras no porque el rival te genera muchísimas dificultades", remarcó.

En este sentido, Martínez reconoció que les está costando "estar cómodos en defensa", pero también "en ataque" porque la defensa madridista "es muy peculiar con jugadores muy físicos cerca de canasta". "Nos obligan a hacer tiros un 'poquito' diferentes a lo que nos gustaría, por eso son la mejor defensa del campeonato con mucha diferencia porque es muy difícil de atacar para todo el mundo", comentó.

"El otro día fuimos capaces de hacerlo bien jugando, cambiando el ritmo y dominando bastante bien el rebote defensivo, pero no lo perfecto que nos hubiera gustado. Lo que depende de nosotros es estar centrados en el rebote defensivo y estar centrados en lo que depende de nosotros, eso ya es suficiente y es lo que tenemos que intentar hacer ante la enorme dificultad que tienen", apuntó.

El entrenador del conjunto 'taronja' elogió el 'playoff' que está haciendo Andrés Feliz, al que ve "ahora mismo con mucha confianza y en buena forma" dentro de un Real Madrid que "tiene muchos focos y es muy difícil de defenderlos a todos". "A veces, cuando te centras más en un jugador, estás dejando de lado a otros que también tienen muchísima cualidad, pero está claro que Feliz ahora mismo es un foco ofensivo muy importante para ellos", detalló.

El técnico del Valencia Basket puntualizó que no están interesados "en cambiar grandes cosas en este momento de la temporada" y que se centran más en "pequeñas matizaciones y adaptaciones a cosas que hace el rival". "Ahora mismo ya no se puede cambiar nada importante, somos los que somos, jugamos como jugamos y no hemos de hacer nada muy diferente, lo que sí que hemos de hacer es perseverar en las cosas buenas que tenemos e intentar esconder alguna carencia, que no es que la tengamos sino que el rival te obliga a que eso se vea más, por Tavares, que condiciona muchísimo el juego", resaltó.