Pau Freixas presenta 'Los sin nombre': "Se ha perdido la fe en las personas y los valores"

Este jueves 26 de junio Movistar Plus+ estrena 'Los sin nombre', la nueva serie creada por Pau Freixas y Pol Cortecans. Miren Ibarguren, Rodrigo de la Serna y Milena Smit protagonizan este thriller psicológico basado en la novela de Ramsey Campbell. Seis capítulos que, a raíz de la desaparición de una niña relacionada con una milagrosa curación, exploran la necesidad de creer en algo más allá de lo racional para sobrellevar la pérdida o incluso el fracaso personal en estos tiempos "muy oscuros".

"Creo que se ha perdido la fe en las personas. O sea, el honor, la palabra, la idea de los valores... todo esto", afirma Freixas en una entrevista concedida a Europa Press. "Como colectivo social hay una desconexión, una crisis de la fe, de las instituciones y demás", secunda De la Serna, que lamenta que este alejamiento de "lo sagrado" haga que ahora "los grandes templos" de peregrinación sean las tiendas de la Gran Vía.

"Hay procesiones de gente que viene de todo el mundo a llevarse cosas, es tremendo", sentencia el actor argentino, que da vida a Salazar, el inspector encargado de investigar la extraña desaparición de Ángela, 'la niña milagro'. "En este estado de bienestar en el que estamos ahora, consumimos, estamos más cómodos y nos hacemos menos preguntas. Hemos perdido conexión con lo sagrado", reflexiona De la Serna, que cree que la sociedad "está bastante adormecida" y ha olvidado esa "necesidad orgánica, humana, ancestral y milenaria" de conectar con "lo espiritual".

"Yo pienso que también elegimos mirar hacia otro lado. Porque si te pones a plantearte las preguntas correctas, es muy difícil también mirar para otro lado", apostilla Smit, que en 'Los sin nombre' encarna a Laura, la joven a la que Ángela salvó la vida tras un grave accidente de tráfico y que cree ciegamente en sus poderes y en que la pequeña todavía sigue con vida.

Y ante esta ausencia de fe, crisis de valores y falta de confianza en las instituciones, señala Freixas, hay varias opciones: "O te vuelves un escéptico y dices 'A la mierda todo', o decides creer a pies juntillas que el motivo por el cual están mintiendo tiene sentido".

"Y eso es muy perverso", avisa el cineasta, que señala que "ya el siguiente paso es cuando te desconectas del día a día y lo que haces es agarrarte a las cartas, a lo que me dice el destino, a las 'sincronicidades' o a lo que me dice esta bruja que voy a ver". "La gente se agarra a estas cosas para poder encontrar un caminito al que seguir. Yo lo veo trágico. No me parece una cosa de una buena época. Me parecen realmente tiempos muy oscuros y con mucha niebla", dice.

AGARRARSE A UN CLAVO ARDIENDO

Un diagnóstico que secunda Cortecans, quien reconoce verse muy sorprendido al ver cómo, entre las nuevas generaciones, resuenan cada vez con más fuerza conceptos propios "de aquellas brujas de la tele de madrugada". "Sí, de hecho, yo, que doy clases, me doy cuenta de que mis alumnos, que son chavales de unos 20 años, y de repente aquello del horóscopo o el tarot... ahora vuelve, aunque sea desde el juego, a estar presente en sus fiestas, en su día a día, en sus comentarios", explica el guionista.

"Estamos volviendo un poco, en este mundo hipertecnologizado, a esas cosas que no podemos explicar desde un punto de vista racional o científico", dice Cortecans, que, al igual que Freixas, entiende que, como sucede en la serie, ante un acontecimiento traumático como la muerte de una hija, una de las salidas es agarrarse "a esta idea de la fe, de creer que algo es posible, algo más allá de la razón".

Y es que, aseguran los cineastas, "cuando la razón no alcanza", la mente "busca una rendija en nuestras creencias para agarrarse a lo que pueda". "La fe en cualquier cosa, en un ser superior, en una terapia alternativa... en lo que sea que te acompañe y que te pueda sacar de esa situación", dice el director, que también destaca lo interesante que es cómo la serie plantea que la fe inquebrantable que muestra la protagonista por recuperar a su hija puede ser vista por muchos como "un viaje a la locura".

"Si eres madre, vas a por lo que sea y, si tu hija ha desaparecido y necesitas encontrarla, te agarras a un clavo ardiendo. Por supuesto que sí", afirma Ibarguren, quien reconoce que 'Los sin nombre' "ha supuesto una gran oportunidad y también mucha 'trabajera'" al permitirle cambiar de registro y protagonizar una trama oscura sobre el poder de la fe, con intensos personajes que se mueven entre lo racional y lo inexplicable en su búsqueda de sentido y esperanza en tiempos de crisis.

Daniel Pérez Prada, Susi Sánchez, Pablo Derqui, Bastien Ughetto, Valentina Gaya, Alicia Bravo, Ana Torrent, Elvira Mínguez, Eva Santolaria, José Manuel Poga y Francesc Garrido son algunos de los intérpretes que completan el reparto de 'Los sin nombre', cuyos seis capítulos, de menos de una hora de duración cada uno, llegan a Movistar Plus+ este jueves, 26 de junio.