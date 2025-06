Jeimy Báez, optimista con su embarazo, deja en el aire su futuro con Yulen Pereira: "Ya se verá eso"

En medio de su embarazo con Yulen Pereira, quien por el momento ha preferido mantenerse al margen de su futuro hijo y no estar al lado de su expareja, Jeimy Báez continúa con su vida y afronta esta etapa con optimismo y sentido del humor. La influencer ha decidido centrarse en su bienestar y en el bebé que está en camino, rodeándose de amigos y familiares mientras atraviesa esta experiencia en solitario.

Recientemente, la joven ha compartido cómo está viviendo su embarazo, asegurando que se encuentra "muy bien", aunque reconoce que las altas temperaturas no se lo están poniendo fácil: "Mucho calor", confiesa con una sonrisa. Al preguntarle cómo sobrelleva el sofocante clima, Jeimy no duda en ser sincera: "Fatal, fatal. Nada, voy a comprar frutita que es lo único que me entra ahora", comenta mientras llega sola al supermercado para hacer la compra.

En esta ocasión, prefiere no hablar sobre Yulen, manteniendo la discreción sobre su situación personal.

Por otro lado, la influencer relata cómo fue su reciente encuentro con José María Almoguera y María la Jerezana: "Sí, comiendo y con Manuel. Genial", explica, bromeando sobre la buena sintonía del grupo: "Estuvieron discutiendo toda la tarde... son un 10". Ante la posibilidad de que este encuentro pudiera molestar a Alejandra Rubio, Jeimy contesta tajante: "No creo, eso ya pasó".

Finalmente, al ser preguntada de nuevo por su expareja y si teme alguna reacción suya tras el nacimiento del bebé, Jeimy concluye con tranquilidad: "Ya se verá eso. Estoy súper bien". Así, la joven continúa disfrutando de su embarazo rodeada de amigos y afrontando el calor con mucho humor y fruta fresca.