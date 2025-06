El Rey ensalza el compromiso y la escucha de los jóvenes en la Gala de presentación del 'Anuario 2025' de Cotec

El Rey Felipe VI ha presidido este martes la Gala de presentación del 'Anuario 2025' de la Fundación Cotec, bajo el lema "Innovación y Juventud", en donde ha ensalzado el compromiso y la escucha de los jóvenes dentro de una sociedad donde "se compite por la atención". "Tenemos mucho que aprender de la juventud", ha aseverado.

"Ha sido todo un acierto porque la manera en que los jóvenes interactúan con el mundo es siempre innovadora (...) Y nos habéis impresionado con vuestra mirada lúcida y comprometida, con la profundidad de vuestras reflexiones sobre la escucha y el proceso creativo, con la claridad con la que expresáis las preocupaciones y los problemas que compartís como generación", ha declarado el Monarca durante su intervención para clausurar el acto.

Felipe VI ha destacado el papel de la juventud en una sociedad "desbordada" por "la generación" y "la difusión de contenidos" donde, a su juicio, la atención se ha vuelto "un bien escaso y muy preciado" por el que "se compite constantemente".

En este sentido, ha señalado que la atención, además de ser "un regalo generoso", es también "una garantía": "No sólo hay un volumen de contenidos cada vez más difícil de procesar, sino que buena parte de ellos son cada vez más artificiales y menos fiables; distinguir lo verdadero de lo falso, lo genuino de la copia, lo relevante de lo banal, resulta cada día más complicado, hasta el punto de que a veces resulta prácticamente imposible".

Así, ha advertido de la existencia de "un mar de mensajes cada vez más vasto y profundo", alegando que "para navegarlo", no sólo hace falta "una atención cuidadosa por parte de quienes los reciben" sino también "un mayor compromiso por parte de quienes los generan". "Debemos recuperar esa capacidad de concentración, no solo por nosotros, sino por el futuro de nuestra sociedad y de la democracia misma", ha sostenido.

"Escuchémonos más, pero no de cualquier manera. La escucha activa exige participación. El afán de conocimiento y el espíritu crítico no están reñidos, son complementarios. Así es como avanzan el conocimiento y las sociedades democráticas. Escuchar con atención no es solo un acto de generosidad, es, en esencia, un ejercicio de responsabilidad y, por lo tanto, en última instancia, un ejercicio de libertad", ha concluido.