Trump anuncia un alto al fuego entre Israel e Irán

(Bloomberg) -- El presidente Donald Trump suscitó esperanzas de una desescalada del conflicto de Medio Oriente tras el ataque de Irán contra una base estadounidense, calificando la ofensiva de “muy débil” y adelantada por Teherán.

“Quiero agradecer a Irán por avisarnos con antelación, lo que ha permitido que no se perdieran vidas ni hubiera heridos”, declaró el presidente en una publicación en redes sociales el lunes. “Quizás ahora Irán pueda avanzar hacia la paz y la armonía en la región, y animaré con entusiasmo a Israel a hacer lo mismo”.

Irán lanzó misiles contra una base aérea estadounidense en Catar el lunes, tras prometer que respondería “de forma proporcional y decisiva” al bombardeo del fin de semana por parte de las fuerzas estadounidenses contra tres instalaciones nucleares. Catar aseguró que los misiles fueron interceptados y que la base había sido evacuada con antelación.

El petróleo se desplomó tras calmarse la tensión, al comprobarse que la respuesta limitada de Teherán no apuntaba a los suministros energéticos y abría la posibilidad de reducir las hostilidades en el conflicto, que se inició hace diez días con los ataques israelíes a instalaciones nucleares y de misiles iraníes, así como a líderes militares. Irán ha respondido con varios días de ataques con misiles contra Israel.

Trump afirmó que Irán disparó 14 misiles hacia la base de Catar, de los cuales “13 fueron derribados y 1 quedó ‘libre’, porque se dirigía en una dirección que no suponía una amenaza”. El presidente añadió: “Lo más importante es que se han desahogado y, con suerte, no habrá más ODIO”.

