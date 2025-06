Acciones repuntan mientras que alza del petróleo se desvanece

(Bloomberg) -- Wall Street comenzó la semana con ligeras ganancias en las acciones a medida que el petróleo caía ante la disminución de los temores de una interrupción inminente del suministro de crudo desde Medio Oriente, mientras los inversores esperaban cualquier señal de la respuesta de Irán a los ataques estadounidenses contra sus instalaciones nucleares. Los bonos del Tesoro y el dólar subieron ligeramente.

Los contratos del S&P 500 borraron una caída que anteriormente había alcanzado el 1%. El Brent, referencia mundial, subió inicialmente hasta un 5,7%, hasta US$81,40 el barril, en una jornada de intensa actividad, pero luego cayó por debajo de los US$77. A pesar de las perspectivas inciertas sobre la inflación relacionada con los precios de la energía, los rendimientos de los bonos estadounidenses bajaron en toda la curva, y los operadores aumentaron ligeramente sus apuestas de un recorte de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal. El oro retrocedió.

Años de condicionamiento a comprar en las caídas han enseñado a los inversores a restar importancia a las crisis geopolíticas, a menos que afecten a las grandes cadenas de suministro o provoquen una respuesta fiscal o monetaria. Con los datos económicos manteniéndose y sin interrupciones visibles en las rutas marítimas por el momento, los inversores parecen estar restando importancia al riesgo de los titulares en la última prueba para los optimistas de Wall Street en un año marcado por los aranceles y las perturbaciones transfronterizas.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

Los futuros del S&P 500 subían un 0,1% a las 9:06 a.m., hora de Nueva YorkLos futuros del Nasdaq 100 avanzaban un 0,2%Los futuros del Dow Jones Industrial Average registraban pocos cambiosEl Stoxx Europe 600 caía un 0,5%El índice MSCI World retrocedía un 0,2%

Monedas

El índice Bloomberg Dollar Spot avanzaba un 0,4%El euro caía un 0,5% a US$1,1471La libra esterlina se debilitaba un 0,4% a US$1,3393El yen japonés bajaba un 0,9% a 147,36 por dólar

Criptomonedas

El bitcóin subía un 2% a US$101.587,89El ether avanzaba un 3,4% a US$2.262,99

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años caía tres puntos básicos hasta el 4,35%El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años bajaba un punto básico hasta el 2,51%El rendimiento de los bonos británicos a 10 años perdía tres puntos básicos hasta el 4,51%

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate subía un 0,4% a US$74,13 el barrilEl oro spot caía un 0,1% a US$3.363,51 la onza

