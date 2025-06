Apple estudia compra de Perplexity para reforzar estrategia IA

(Bloomberg) -- Ejecutivos de Apple Inc. han mantenido conversaciones internas sobre la posibilidad de presentar una oferta por la startup de inteligencia artificial Perplexity AI, con el objetivo de reforzar su talento y tecnología en este ámbito.

Adrian Perica, director de fusiones y adquisiciones de Apple, ha considerado la idea junto a Eddy Cue, director de servicios, y otros responsables clave de inteligencia artificial, según personas familiarizadas con el asunto. Las conversaciones se encuentran en una fase inicial y podrían no desembocar en una oferta formal, señalaron las fuentes, que pidieron anonimato por tratarse de un tema confidencial.

Una adquisición de Perplexity ayudaría a Apple a desarrollar su propio motor de búsqueda impulsado por IA, en medio de los esfuerzos por diversificar su estrategia ante la posible pérdida de su acuerdo con Google. Ese acuerdo, que convierte a Google en el navegador predeterminado en los dispositivos Apple, representa ingresos por aproximadamente US$20 000 millones al año, pero ahora está en riesgo por investigaciones antimonopolio en Estados Unidos.

Hasta ahora, Apple no ha entablado conversaciones formales con la dirección de Perplexity. Según Bloomberg News, Meta Platforms Inc. intentó comprar la startup a principios de este año.

“No tenemos conocimiento de ninguna negociación actual o futura de fusión o adquisición que implique a Perplexity”, afirmó la startup en un comunicado. Apple declinó hacer comentarios.

El servicio de Perplexity ofrece respuestas en tiempo real a preguntas utilizando información actualizada de la web. Si Apple iniciara conversaciones formales para su compra, es probable que el proceso no avance hasta conocerse la resolución del juicio antimonopolio contra Google. Solo entonces sabría si tendrá que abandonar su lucrativo pacto con el gigante de las búsquedas.

Perplexity fue valorada recientemente en US$14.000 millones tras su última ronda de financiación. Una operación cercana a esa cifra sería la mayor adquisición en la historia de Apple. Hasta ahora, la compra más grande de la compañía ha sido la de Beats, por US$3.000 millones en 2014, aunque ha concretado otras adquisiciones relevantes como la unidad de módems de Intel Corp. y una participación en la empresa china de transporte compartido DiDi.

Después de que fracasaran las negociaciones con Perplexity, Meta adquirió una participación del 49% en Scale AI por US$14.300 millones. Ese acuerdo se enmarca en la estrategia de Meta de crear un equipo de IA de superinteligencia, que ahora incluirá al cofundador de Scale, Alexandr Wang.

Perica y Cue, quienes reportan directamente al CEO de Apple, Tim Cook, lideran los esfuerzos de adquisición y reclutamiento en IA. Esta búsqueda forma parte del intento de Apple por ponerse al día en IA generativa, tras un lento comienzo. El lanzamiento de su plataforma Apple Intelligence llegó con retraso y aún está por detrás de sus competidores en funciones clave. La renovación de Siri se ha postergado hasta la primavera de 2026.

Apple presentó pocas mejoras de IA en su Conferencia Mundial de Desarrolladores a principios de este mes. Entre las novedades se incluyen traducción en tiempo real y una mayor integración con OpenAI para generación de imágenes basada en ChatGPT.

La adquisición aportaría a Apple talento en IA, una marca reconocida y un producto orientado al consumidor. También facilitaría futuras contrataciones.

