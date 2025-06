Tesla debuta en India mientras caen sus ventas en Europa y China

(Bloomberg) -- Tesla Inc. tiene previsto abrir sus primeras salas de exhibición en India en julio, según personas familiarizadas con las negociaciones, lo que marcaría el inicio de sus operaciones oficiales en el tercer mercado automovilístico del mundo, en momentos en que la empresa dirigida por Elon Musk busca expandirse ante la caída de las ventas en Europa y China.

Los primeros coches del gigante de los vehículos eléctricos ya llegaron al país: se trata de SUV Model Y con tracción trasera, enviados desde la fábrica de Tesla en China, según fuentes consultadas y documentos revisados por Bloomberg News. El Model Y es actualmente el vehículo eléctrico más vendido del mundo.

Tesla planea abrir su primer salón de exposición en Bombay a mediados de julio, seguido por otro en Nueva Delhi, según las mismas fuentes. La empresa también ha importado componentes para supercargadores, accesorios para automóviles, artículos de merchandising y repuestos procedentes de Estados Unidos, China y los Países Bajos.

Inicia tu día bien informado con el boletín #CincoCosas. Suscríbete gratis aquí.

Este debut pondrá fin a una saga de años de idas y venidas sobre la entrada de Tesla en India, un mercado que Musk ha anhelado conquistar desde hace tiempo, pero al que no se había atrevido a entrar debido a desacuerdos sobre aranceles y producción local. El avance se concretó tras la reunión entre Musk y el primer ministro indio, Narendra Modi, en Estados Unidos, celebrada en febrero.

Bloomberg News informó en febrero que Tesla tenía previsto enviar varios miles de vehículos a un puerto cerca de Bombay.

Los portavoces de Tesla no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios por correo electrónico respecto a la apertura de sus concesionarios en India y los preparativos logísticos.

Precio premium

Según documentos revisados por Bloomberg News, ya han llegado a Bombay cinco vehículos Model Y procedentes de la planta de Tesla en Shanghái. Los coches fueron declarados por 2,77 millones de rupias (US$31.988) y enfrentaron más de 2,1 millones de rupias en derechos de importación, un arancel coherente con el impuesto del 70% que India aplica a los coches completamente ensamblados por debajo de US$40.000, más recargos, según los documentos.

Se espera que el modelo se venda en el país por más de US$56.000 antes de impuestos y seguros, aunque el precio final dependerá del margen de Tesla y de su estrategia de posicionamiento, según fuentes conocedoras de los planes.

Esto contrasta con el precio minorista de US$44.990 del mismo modelo en Estados Unidos, que se reduce a US$37.490 con la aplicación de créditos fiscales.

El elevado precio podría convertirse en un obstáculo para los planes de Tesla, que deberá convencer a los consumidores orientados al valor de marca y al rendimiento para que realicen una compra significativa. En India, los vehículos eléctricos representan poco más del 5% de las ventas de turismos nuevos, y los coches de gama alta siguen siendo menos del 2% del mercado, según datos del portal gubernamental de matriculación de vehículos.

Refuerzo de operaciones

La empresa aún no ha nombrado un nuevo director nacional tras la salida de Prashanth Menon, pero está reforzando sus contrataciones en los equipos de recarga, ventas minoristas y relaciones institucionales, según fuentes al tanto.

La importación inicial del Model Y representa solo una primera incursión, y Tesla tiene planes para ampliar su presencia en el país con más modelos.

La compañía ha alquilado espacio de almacenamiento en Karnataka, en el sur de la India, y prevé sumar más en Gurugram, en las afueras de Nueva Delhi, según las fuentes.

Ejecutivos de Tesla provenientes de otros países están realizando visitas semanales a los concesionarios de Bombay y Nueva Delhi, ubicados en zonas comerciales de alto perfil, en un intento por captar a compradores adinerados.

Nota Original: Tesla Set to Open India Showrooms in July With Made-in-China EVs

MÁS CONTENIDO EN ESPAÑOL:

Suscríbase aquí al boletín Cinco CosasBloomberg en español está en LinkedInConozca nuestro canal de WhatsAppUsuarios terminal: vea la versión español de Daybreak en DAYB

More stories like this are available on bloomberg.com

©2025 Bloomberg L.P.