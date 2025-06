Trump viajará el lunes a La Haya para participar en la cumbre de la OTAN

Washington, 19 jun (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, viajará el próximo lunes a La Haya para participar en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN prevista del 24 al 26 de junio, confirmó este jueves la portavoz de la Administración, Karoline Leavitt.

"Sí, irá. Partiremos desde Washington el lunes en la mañana", respondió Leavitt en una rueda de prensa en la Casa Blanca a una pregunta sobre la asistencia de Trump a la reunión en Países Bajos.

La delegación estadounidense tendrá entre sus prioridades abogar por elevar al 5 % el gasto que los integrantes de la alianza dedican a la defensa, al estimar que el actual umbral del 2 % es "rídiculo" y considerar que todos los miembros están capacitados para asumir ese aumento.

Leavitt insistió este jueves que todos los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, incluido España, deben destinar un 5 % de su PIB a defensa, porque es "lo justo", teniendo en cuenta "que los contribuyentes estadounidenses han aportado una importante cantidad de dinero" para garantizar los intereses y la defensa mutuas del bloque.

Las declaraciones de la portavoz tuvieron lugar después de que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, comunicara al secretario general de la alianza, Mark Rutte, el rechazo de su país al compromiso con el aumento que defiende EE.UU.

"No he visto los comentarios de España. Me aseguraré de que el presidente los vea, y puedo asegurarles que quiere que todos los países europeos paguen su parte justa y alcancen ese umbral del 5 %", dijo sobre esto Leavitt.

El secretario de la OTAN visitó Washington el pasado abril y tras haberse reunido con Trump y parte de su Gabinete señaló que el compromiso de Estados Unidos con el organismo es "total".

Se espera que en la cumbre de la Alianza también se discuta sobre el futuro del conflicto en Ucrania y la posición frente a Rusia.

Los jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN se reunirán en medio de un aumento en las tensiones en Oriente Medio y la escalada en el conflicto entre Irán e Israel, cuyo fuego cruzado ha causado decenas de muertes en ambos países y daños a estructuras militares y civiles. EFE