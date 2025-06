Panamá da luz verde para diálogo sobre mina de cobre

(Bloomberg) -- First Quantum Minerals Ltd. ha recibido señales alentadoras respecto a su mina cerrada en Panamá, aunque el presidente del país advirtió que aún queda un largo camino por recorrer antes de alcanzar un acuerdo que permita reanudar las operaciones.

La empresa canadiense ha comenzado los preparativos para enviar 120.000 toneladas métricas de cobre semiprocesado que quedaron varadas desde el cierre de la mina a finales de 2023, según personas con conocimiento del asunto.

Franco-Nevada Corp., que mantiene un acuerdo de suministro de metales con la mina, accedió a suspender su proceso de arbitraje contra Panamá, en lo que representa otro pequeño paso adelante. La retirada de esta acción era un requisito previo del Gobierno para iniciar negociaciones. El presidente José Raúl Mulino declaró el jueves que ahora hay vía libre para entablar conversaciones sobre un posible reinicio.

Trabajadores y proveedores de la mina, así como miembros de sindicatos y algunas comunidades locales, convocaron una marcha para el domingo en apoyo a la reapertura. Esta manifestación contrarrestaría, en parte, las protestas antiminería que llevaron al cierre del proyecto.

En conjunto, estas acciones representan un avance para una mina valorada en US$10 000 millones, que en su momento representaba el 1% de la producción mundial de cobre. Este activo clave de First Quantum fue clausurado por orden del Gobierno hace aproximadamente 18 meses, tras una oleada de protestas masivas en el país centroamericano.

Resta por ver si el Gobierno podrá superar el persistente sentimiento antiminería y reactivar una operación que impulsaría tanto la economía local como el mercado del cobre, actualmente afectado por diversos problemas en la oferta global.

Mulino reconoció la complejidad del proceso durante una rueda de prensa en la ciudad de Panamá, utilizando una retórica de corte nacionalista. Aseguró que cualquier reinicio se implementaría sin intervención del Congreso.

“Se evaluará y decidirá en función del interés nacional”, afirmó. “Será un acuerdo con el Estado, que ejercerá su derecho legítimo como país sobre su territorio y su derecho a explotar sus recursos naturales”.

Nota Original: First Quantum Takes Small Steps in Long Road to Panama Restart

