La ONU no ve efectos radiológicos por el bombardeo israelí a un reactor en obras iraní

Viena, 19 jun (EFE).- El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) ha asegurado tener información de que Israel ha bombardeado el reactor de agua pesada que Irán está construyendo en Arak, y ha indicado que no hay "efectos radiológicos" por ese ataque.

"No estaba operativo y no contenía material nuclear, por lo que (el ataque israelí) no tuvo efectos radiológicos", señala esta agencia de la ONU en un mensaje en el que confirma así el anuncio del Ejército de Israel de que ha atacado esa instalación.

En ese mismo mensaje, el OIEA señala que no tiene información sobre un ataque a la planta de agua pesada de Khondab.

Irán paralizó la ampliación de Arak cuando en 2015 aceptó reducir su programa nuclear como parte de un acuerdo con las grandes potencias para asegurar que no podía hacerse de forma rápida con armas atómicas.

Estados Unidos rompió unilateralmente ese acuerdo en 2018 e Irán empezó a incumplirlo en 2019, pero el OIEA no tiene constancia de que se hayan retomado los trabajos en Arak.

Pese a ello, Israel ha dicho que este nuevo ataque es para impedir que el reactor sea reactivado, dentro de su acusación de que Irán está tratando de obtener un arma atómica.

El OIEA ha asegurado que no dispone de pruebas de que Irán esté trabajando en un arma nuclear, aunque ha advertido que no puede garantizar que el programa atómico iraní sea completamente pacífico hasta que Teherán no responda a una serie de cuestiones.

Los bombardeos israelíes que comenzaron el pasado viernes han dañado gravemente la planta de enriquecimiento de Natzan, donde Irán produce uranio a una pureza del 60 %, cerca del 90 % preciso para ser usado en un arma.

La República islámica es el único país no poseedor de bombas nucleares que produce combustible nuclear con ese nivel de pureza.

La planta de enriquecimiento de Fordó ha recibido poco o ningún daño en los ataques, y en la de conversión de Isfahán cuatro edificios resultaron afectados.

La central nuclear de Bushehr, en el extremo sur del país, no ha sido atacada ni afectada por los ataques recientes, y tampoco lo ha sido el Reactor de Investigación de Teherán.

Tras los primeros bombardeos israelíes, el OIEA denunció que las instalaciones nucleares nunca deben ser atacadas, independientemente del contexto o las circunstancias, ya que podría perjudicar tanto a las personas como al medioambiente.

El director de organismo, Rafael Grossi, recordó que la ONU considera que todo ataque armado contra instalaciones nucleares dedicadas a fines pacíficos constituye una violación del derecho internacional.EFE