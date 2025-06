Líder supremo de Irán dice a EE.UU. que su país no se rendirá ante Israel

(Bloomberg) -- El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, afirmó que su país no se rendirá ante Israel, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidiera la capitulación de la República Islámica en medio de crecientes especulaciones sobre la posible entrada de Washington en el conflicto.

“Los estadounidenses deben saber que la nación iraní no es de las que se rinden”, afirmó Jamenei en un comunicado publicado en su página web oficial, Khamenei.ir. Advirtió que, si EE.UU. se une a la ofensiva militar de Israel, sufrirá “daños irreparables”.

Jamenei también afirmó que se oponía a una “paz impuesta”, lo que sugiere que no participaría en ninguna iniciativa liderada por EE.UU. o Israel para obligar a Irán a aceptar un alto al fuego.

Los últimos comentarios de Jamenei, que en un principio iban a ser televisados, se producen un día después de que Trump afirmara en redes sociales que sabe dónde se “esconde” Jamenei y pidiera la rendición de Irán.

Durante la noche del martes, Trump y su equipo de seguridad nacional mantuvieron una reunión que duró más de una hora, según personas familiarizadas con el asunto, en medio de especulaciones de que EE.UU. podría unirse a la acción militar de Israel. Trump habló después con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, según informó un funcionario de la Casa Blanca. No se hicieron más comentarios oficiales.

Israel inició su ataque militar contra Irán el viernes pasado y ha alcanzado decenas de objetivos en zonas residenciales y comerciales de la capital, Teherán, así como instalaciones nucleares, yacimientos de gas y refinerías de petróleo.

En respuesta, Irán ha lanzado cientos de misiles contra Israel, la mayoría de ellos contra Tel Aviv. Hasta ahora, al menos 224 iraníes han muerto por los ataques de Israel y 24 israelíes han muerto por los ataques de Irán, según cifras de los gobiernos de ambos países.

Nota Original: Khamenei Tells US That Iran Won’t Surrender to Israel (1)

