El dólar pierde atractivo: exportadores buscan monedas alternativas

(Bloomberg) -- Cuando Paula Comings, directora de ventas de divisas de US Bancorp, habla con importadores estadounidenses, cada vez oye más el mismo mensaje: sus contrapartes extranjeras ya no quieren que se les pague en dólares.

En su lugar, piden liquidar en euros, renminbi chino, peso mexicano y dólar canadiense, con el fin de limitar su exposición a nuevas fluctuaciones del dólar estadounidense.

“Muchos clientes se mostraban reacios anteriormente porque el dólar era sagrado a los ojos del proveedor”, afirma Comings. “Ahora, la sensación que transmiten los proveedores extranjeros es: ‘Dénos nuestra moneda’”.

Aunque el dólar experimentó un breve repunte en medio de la agitación en Medio Oriente, la moneda aún acumula una baja del 8% este año frente a una cesta de otras divisas. Esto siguió a una fuerte subida del 7% en el último trimestre de 2024, según un índice de Bloomberg. Esta volatilidad, que complica las decisiones sobre los precios y plantea riesgos para las ganancias, significa que el dólar está perdiendo cada vez más popularidad.

Algunos ejemplos ilustran esta tendencia. Una empresa maderera en el Medio Oeste de EE.UU. ahora convierte sus dólares estadounidenses a euros antes de pagar las importaciones de madera dura de Europa, cuando antes simplemente enviaba dólares. Su proveedor le ofreció un descuento del 2% si pagaba en euros.

Otro cliente, un minorista de artículos para el hogar que importa de China, renegoció sus condiciones con los proveedores y planea liquidar su próxima factura en yuanes. Un tercer cliente, una empresa alimentaria estadounidense que compra equipos en Italia, acordó pagar sus cuotas en euros, lo que le permitió obtener una tasa más favorable en una compra por valor de €400.000 (US$463.120).

“El cambio es difícil de cuantificar en tiempo real, pero en mercados desde Asia Oriental hasta Latinoamérica, un número creciente de exportadores está optando por denominar sus contratos en euros, yuanes o incluso en monedas locales”, afirma Karl Schamotta, estratega jefe de mercado de la empresa de pagos transfronterizos Corpay, con sede en Toronto.

Las facturas comerciales serán un área en la que el dominio del dólar se verá presionado, según escribieron en una nota reciente los estrategas de Citigroup Inc. Dirk Willer y Adam Pickett. “Creemos que será necesario que surjan más ‘bloques comerciales’ en América Latina y Asia, posiblemente alentados por la guerra comercial de EE.UU., para que se produzcan cambios más importantes que alejen el dólar de la facturación comercial”.

En Norte, Centro y Sudamérica, el dólar representó casi la totalidad de las facturas de exportación entre 1999 y 2019, según los últimos datos del Fondo Monetario Internacional y el Banco de la Reserva Federal de Nueva York. En la región de Asia-Pacífico, esa cifra se situó en torno al 75%. Europa, donde prevalece el comercio dentro del bloque, registró una proporción significativamente menor de exportaciones denominadas en dólares.

Aunque aún está por ver si el cambio se manifestará en los datos oficiales y cuándo lo hará, los proveedores extranjeros que desean realizar transacciones en monedas locales “podrían hablar de la reputación del dólar”, afirmó Comings, del EE.UU. Bank.

Nota Original: Many Exporters No Longer Want Dollars, US Bank Executive Says

