Trump exige un “final real” al conflicto entre Irán e Israel

(Bloomberg) -- El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo que su salida anticipada de la reunión de líderes del Grupo de los Siete en Canadá “no tiene nada que ver” con los esfuerzos por lograr un alto el fuego entre Israel e Irán, y añadió que su motivo es “mucho más importante que eso”.

Cuando se le preguntó a bordo del Air Force One qué buscaba que pudiera ser mejor que un alto el fuego, Trump respondió: “Un final. Un final real, no un alto el fuego, un final”.

Trump, quien durante mucho tiempo ha dicho que nunca se le puede permitir a Irán obtener un arma nuclear, no ha explicado claramente cuáles serán sus próximos pasos al regresar a la capital de EE.UU.

Mientras los líderes mundiales se reunían en Alberta, Israel continuaba bombardeando Irán en un intento por desactivar su programa nuclear, e Irán respondía con oleadas de misiles y drones. Trump advirtió anteriormente el lunes a los residentes de Teherán que evacuaran la ciudad, al tiempo que instaba a Irán a abandonar sus ambiciones nucleares y buscar un acuerdo con EE.UU.

Trump, al ser preguntado sobre su llamado a evacuar Teherán, dijo que cree que es más seguro que la gente se marche, y añadió que Israel no ha frenado sus ataques.

Aunque dejó abierta la posibilidad de nuevas conversaciones, Trump culpó a Irán de no aceptar un acuerdo que habría frenado sus actividades nucleares a cambio del levantamiento de las sanciones y habría evitado la ofensiva israelí.

El presidente dijo a los periodistas que “podría” enviar a un alto funcionario, como Steven Witkoff, su enviado especial para Medio Oriente, o al vicepresidente JD Vance, para reunirse con funcionarios iraníes, y añadió que “depende de lo que ocurra cuando vuelva”.

Funcionarios de EE.UU. e Irán se han reunido en los últimos dos meses en Omán e Italia para sus negociaciones nucleares.

“Les dije que hicieran el trato, deberían haberlo hecho”, dijo cuando se le preguntó si todavía está abierto a las conversaciones con Irán. “Sus ciudades han sido destrozadas, han perdido a mucha gente. Deberían haber hecho el trato, se lo dije, hagan el trato”.

“Así que no lo sé”, continuó Trump. “No estoy muy de humor para negociar”.

Trump, tras aterrizar de nuevo en EE.UU., dijo que no se ha puesto en contacto con Irán para entablar conversaciones de paz “de ninguna manera, forma o modo”.

“Si quieren hablar, saben cómo contactarme”, dijo en las redes sociales.

El presidente francés, Emmanuel Macron, sugirió antes que la salida anticipada de Trump de la reunión del G-7 podría suponer un avance positivo en el conflicto actual, afirmando que “si EE.UU. puede conseguir un alto el fuego, eso es algo bueno”.

Trump, en una publicación en Truth Social, dijo que Macron se equivocaba sobre sus intenciones.

“El presidente Emmanuel Macron, de Francia, en busca de publicidad, dijo erróneamente que abandoné la cumbre del G-7 en Canadá para volver a Washington D. C. a trabajar en un ‘alto el fuego’ entre Israel e Irán. ¡Falso!”, escribió Trump a la 1:15 a.m., hora de Washington, el martes, poco después de embarcar en el Air Force One para volar a la capital de EE.UU.

“No tiene ni idea de por qué estoy ahora de camino a Washington, pero desde luego no tiene nada que ver con un alto el fuego. Es mucho más importante que eso”, escribió Trump. “Ya sea a propósito o no, Emmanuel siempre se equivoca. ¡Estén atentos!”

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que Trump partía hacia Washington “para atender muchos asuntos importantes” y, en una publicación posterior en X, afirmó que la salida se debía a “lo que está sucediendo en Medio Oriente”.

Trump reiteró su advertencia a Irán de que debe evitar tomar represalias contra EE.UU. Dijo a los periodistas que está dispuesto a “actuar con dureza” contra Irán si “le hacen algo a nuestro pueblo”.

Nota Original: Trump Says He Wants a ‘Real End,’ Not Just Ceasefire in Iran (2)

