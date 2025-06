Trump aumenta presión sobre Irán e Israel prepara más ofensivas

(Bloomberg) -- Israel y Estados Unidos están aumentando la presión sobre Irán, lo que ha desatado nuevas especulaciones sobre la posibilidad de que Washington se esté preparando para una intervención más directa junto a su aliado más cercano en Medio Oriente.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirma que quiere poner fin de forma permanente al camino de Irán hacia la obtención de un arma nuclear, después de que su salida anticipada de la reunión de líderes del Grupo de los Siete en Canadá suscitara preguntas sobre si podría ser inminente una tregua.

“Un final. Un final real, no un alto el fuego, un final”, dijo Trump a los periodistas a bordo del Air Force One el martes cuando se le pidió que aclarara sus comentarios de que abandonaba Canadá por algo “mucho más importante” que un acuerdo de paz temporal.

Israel se prepara para intensificar sus ataques contra Teherán el martes, lo que podría escalar una guerra que ha visto a los enemigos acérrimos intercambiar salvas de misiles durante cinco días consecutivos.

“Hoy atacaremos objetivos muy importantes en Teherán”, dijo el ministro de Defensa, Israel Katz, y añadió que los residentes deben evacuar. Anteriormente ese mismo día, un portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel dijo que, aunque es demasiado pronto para evaluar el éxito de la actual campaña en Irán, los ataques contra las instalaciones nucleares del país se “intensifican” cada día.

Katz no dio más detalles sobre los objetivos que Israel podría tener en mente y Trump no ha explicado claramente cuáles serán sus próximos pasos.

Aunque los mercados mundiales se han calmado desde que comenzaron las hostilidades el viernes con la primera oleada de bombardeos de Israel, sigue habiendo un temor generalizado de que la guerra se extienda a otros países de la región productora de petróleo y gas.

La salida de Trump del G7 se produjo tras otras 24 horas de intensos bombardeos, con Irán lanzando misiles balísticos e Israel atacando objetivos en toda la República Islámica, incluida la capital, Teherán. El grupo de ataque del portaaviones USS Nimitz navega hacia Medio Oriente antes de lo previsto, lo que supone el primer movimiento significativo de activos militares estadounidenses en la región desde el viernes.

Nuevas imágenes de satélite sugieren que los ataques israelíes dañaron las instalaciones subterráneas de enriquecimiento de uranio en Natanz, el principal centro de producción de combustible nuclear de Irán, según informó el organismo de control nuclear de las Naciones Unidas en una publicación en X. La Agencia Internacional de Energía Atómica aún no ha detectado daños en la otra instalación subterránea de enriquecimiento de Irán, en Fordow, según el comunicado.

Trump ha dejado abierta la posibilidad de nuevas conversaciones sobre las actividades atómicas de Irán tras cinco rondas anteriores, pero siguió insistiendo en que Teherán es el culpable por no haber aceptado ya un acuerdo que habría evitado los ataques de Israel.

El presidente dijo a los periodistas que “podría” enviar a un alto funcionario, como Steven Witkoff, su enviado especial para Medio Oriente, o al vicepresidente JD Vance, para reunirse con Irán, y añadió que “depende de lo que pase cuando vuelva”.

“Les dije que llegaran a un acuerdo, deberían haberlo hecho”, respondió cuando se le preguntó si estaba dispuesto a negociar con Irán. “Así que no lo sé”, continuó Trump. “No estoy muy de humor para negociar”.

--Con la colaboración de Alisa Odenheimer, Jonathan Tirone y Dan Williams.

