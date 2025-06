Trump arremete contra Fed por creciente costo de la deuda pública

(Bloomberg) -- Donald Trump da un nuevo giro a su llamado para que la Reserva Federal recorte la tasa de interés: ahora afirma que es clave para reducir el costo de la deuda pública.

Poco después de regresar a la Casa Blanca para su segundo mandato, el mandatario comenzó a presionar al presidente de la Fed, Jerome Powell, para que ayudara a la economía en su transición hacia niveles más altos de aranceles. Ahora sostiene que los recortes de tasas son necesarios para abordar una de las principales causas del déficit presupuestario federal sobredimensionado.

Cifras del Tesoro publicadas la semana pasada muestran que el gobierno desembolsó unos US$776.000 millones en intereses sobre la deuda federal en los últimos ocho meses. Eso representa un aumento de 7% frente al mismo período del ejercicio fiscal anterior, cuando la carga de los intereses ya había alcanzado su nivel más alto desde los años 90.

El monto, que ahora supera ampliamente el gasto en defensa, refleja tanto el mayor volumen de deuda pendiente —tras el gasto por la pandemia y varias rondas de recortes fiscales en este siglo— como la herencia de tasas más altas tras la lucha de la Fed contra la inflación. Moody’s Ratings señaló el aumento de los costos de la deuda como una razón clave para rebajar la calificación soberana de Estados Unidos el mes pasado.

“Me gustaría que este tipo bajara la tasa de interés, porque si no lo hace, tenemos que pagar”, dijo Trump el 12 de junio en un evento en la Casa Blanca, en referencia a Powell. El presidente argumentó que dos puntos porcentuales de recortes podrían ahorrar US$600.000 millones al año en intereses.

Riesgo inflacionario

Economistas advierten que una medida así podría ser contraproducente. Reducir la tasa sin que la economía lo justifique podría avivar los temores inflacionarios. Eso provocaría una menor demanda por bonos del Tesoro, haciendo subir los rendimientos y empeorando el monto de intereses del gobierno.

“A menos que las condiciones macroeconómicas lo justifiquen, bajar la tasa de interés generaría mayor inflación y, finalmente, tasas nominales más altas”, dijo Michael Feroli, economista jefe para Estados Unidos en JPMorgan Chase & Co.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, había dicho al inicio del mandato que él y Trump se enfocaban en los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años, no en la tasa a un día de la Fed. Pero Trump ha retomado su viejo argumento: que Powell y sus colegas deben reducir la tasa de referencia. La Casa Blanca no había respondido a una solicitud de comentarios hasta la noche del miércoles.

Trump indicó la semana pasada que su preocupación actual es la ola de deuda que vence y debe refinanciarse a un costo mucho mayor que cuando fue emitida. En 2020, las emisiones de deuda aumentaron para financiar los paquetes de rescate por la pandemia, y gran parte de esa deuda vence ahora. Un análisis de Nomura Holdings indica que más de US$7 billones deben refinanciarse antes de fin de año.

El debate sobre los argumentos de Trump surge justo cuando los republicanos afinan un nuevo paquete de recortes tributarios que, según organismos de control presupuestario, incrementará aún más las necesidades de endeudamiento de Estados Unidos en los próximos años. La administración ha intentado calmar a los sectores fiscalistas asegurando que los ingresos por aranceles y un mayor crecimiento económico compensarán el costo de los recortes tributarios. El ahorro en intereses sería otro pilar del argumento de Trump.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el costo en intereses de la versión de la Cámara del nuevo paquete tributario se estima en US$551.000 millones en una década.

Pero recortar la tasa de interés para reducir el gasto del gobierno no forma parte del mandato legal de la Fed. El Congreso le ha encargado velar por la estabilidad de precios y el pleno empleo. Actuar de otro modo socavaría su credibilidad e independencia frente a la Casa Blanca.

“La situación fiscal no es parte del mandato de la Fed”, dijo Stephanie Roth, economista jefe de Wolfe Research. “Solo deberían recortar si la economía se debilita o si la tasa está por encima del nivel neutral estimado, no para rescatar al fisco”.

Peor aún, advirtió Feroli, si la inflación resurge tras un recorte de tasas, contener los precios podría requerir una recesión dolorosa, lo que reduciría los ingresos fiscales y agravaría aún más la situación fiscal.

