Acciones tocan mínimos ante aumento de tensión en Medio Oriente

(Bloomberg) -- Los temores en Wall Street de que una escalada de las tensiones en Medio Oriente desencadene una intervención más directa de Estados Unidos provocaron la caída de las acciones, que también se vieron afectadas después de que una serie de datos económicos débiles impulsaran los bonos antes de la decisión de la Reserva Federal. El petróleo operaba con fuertes alzas.

La aversión al riesgo prevalecía y el S&P 500 caía cerca de un 1%. El crudo West Texas Intermediate superó los US$74 por barril, mientras que el indicador de volatilidad del mercado petrolero alcanzó su nivel más alto en tres años. El dólar se apreciaba. Los rendimientos de los bonos del Tesoro caían, luego que informes poco alentadores sobre las ventas minoristas, la vivienda y la producción industrial respaldaran las apuestas de que la Fed recortará las tasas de interés al menos una vez más en 2025 si el repunte del crudo no resulta ser una amenaza para la trayectoria desinflacionaria.

El presidente Donald Trump tenía previsto reunirse el martes en Washington con su equipo de seguridad nacional para discutir la escalada del conflicto en Medio Oriente, lo que avivó las especulaciones de que EE.UU. podría sumarse pronto a la ofensiva de Israel contra Irán.

Antes de la reunión, Trump exigió la “RENDICIÓN INCONDICIONAL” de Irán en una publicación y advirtió de un posible ataque contra el líder del país, el ayatolá Alí Jamenei. “Sabemos exactamente dónde se esconde el llamado “líder supremo’. Es un objetivo fácil, pero está a salvo allí. No vamos a eliminarlo (¡matarlo!), al menos por ahora”, publicó Trump en redes sociales.

“Por ahora, los mercados seguirán en su mayoría en vilo hasta que se calme la situación en la región”, señaló Kenny Polcari, de SlateStone Wealth.

Los operadores también siguieron de cerca los datos económicos, con las ventas minoristas estadounidenses cayendo por segundo mes consecutivo, lo que sugiere que la ansiedad por los aranceles y sus finanzas llevó a los consumidores a retraerse tras el frenesí de gasto de principios de año. La producción industrial también cayó y la confianza entre los constructores de viviendas alcanzó su nivel más bajo desde diciembre de 2022.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 caía un 0,9% a las 2:02 p.m. hora de Nueva York.El Nasdaq 100 caía un 1%El Dow Jones Industrial Average caia un 0,7%El índice MSCI World cayó un 1%El índice Bloomberg Magnificent 7 Total Return caía un 1,1%El índice Russell 2000 caía un 0,8%

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot subía un 0,5%El euro caía un 0,6% a US$1,1487La libra esterlina caía un 1% a US$1,3444El yen japonés caía un 0,3% a 145,24 por dólar

Criptomonedas

bitcóin caía un 4,6% a US$103.869,51ether caía un 7,5% a US$2.471,68

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años caía seis puntos básicos hasta el 4,39%.El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años se mantenía prácticamente sin cambios en el 2,54%.El rendimiento de los bonos británicos a 10 años avanzaba dos puntos básicos hasta el 4,55%.

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate subía un 3,7% a US$74,45 el barrilEl oro al contado subía un 0,1% a US$3.390,13 la onza

Nota Original: Stocks Hit Session Lows as Mideast Tensions Build: Markets Wrap

MÁS CONTENIDO EN ESPAÑOL:

Suscríbase aquí al boletín Cinco CosasBloomberg en español está en LinkedInConozca nuestro canal de WhatsAppUsuarios terminal: vea la versión español de Daybreak en DAYB

More stories like this are available on bloomberg.com

©2025 Bloomberg L.P.