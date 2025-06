Trump dice Irán busca diálogo tras oleadas de ataques israelíes

(Bloomberg) -- El presidente Donald Trump afirmó que Irán está buscando negociar una distensión en el conflicto con Israel, a pesar de que ambos países llevan cuatro días consecutivos intercambiando disparos mortales.

Cuando se le preguntó sobre los informes de que Irán quiere trabajar para lograr una resolución, Trump respondió: “sí”, y agregó: “les gustaría hablar, pero deberían haberlo hecho antes”.

“Es doloroso para ambas partes, pero yo diría que Irán no está ganando esta guerra”, sostuvo Trump al comienzo de una reunión con el primer ministro canadiense, Mark Carney, durante la cumbre del Grupo de los Siete en Kananaskis, Alberta. Al preguntársele si Estados Unidos incrementaría su participación militar, el presidente evitó hacer comentarios.

Inicia tu día bien informado con el boletín CincoCosas. Suscríbete gratis aquí.

El Wall Street Journal reportó el lunes que Teherán está enviando señales de querer reducir las hostilidades con Israel y estaría dispuesto a retomar las conversaciones nucleares con EE.UU., siempre que Washington no se una a los ataques israelíes. El medio citó a funcionarios de Oriente Medio y Europa que no fueron identificados. Un informe similar de Reuters afirma que Irán transmitió ese mensaje a través de Qatar, Arabia Saudí y Omán.

El precio del petróleo cayó tras la noticia del WSJ, con los futuros del Brent descendiendo alrededor de 4%, después de un alza de más de 10% el viernes. Los bonos del Tesoro de EE.UU. recortaron las caídas anteriores y los bonos europeos repuntaron, mientras los operadores reaccionaban a una menor preocupación inflacionaria.

En las últimas 24 horas, Irán lanzó varias oleadas de drones y misiles, mientras Israel seguía bombardeando Teherán y matando a otro alto mando militar. Desde el viernes, 224 personas han muerto en Irán, según el Gobierno, que afirmó que la mayoría eran civiles. En Israel, los ataques iraníes causaron la muerte de 24 personas y dejaron 592 heridos, según la oficina de prensa del Gobierno israelí.

No está claro si Israel aceptará cesar los ataques con misiles. Las autoridades del país han reiterado que su objetivo es impedir que Irán pueda desarrollar un arma nuclear.

El cruce de misiles entre Israel e Irán representa la mayor escalada tras años de guerra encubierta. Los analistas temen que la situación arrastre a Oriente Medio a un conflicto regional, con un alto costo en vidas humanas y posibles interrupciones en los flujos de energía y rutas comerciales clave.

Un misil impactó cerca del consulado estadounidense en el centro de Tel Aviv, causando daños materiales menores sin dejar heridos, informó el lunes el embajador de EE.UU. en Israel, Mike Huckabee. Varios edificios resultaron dañados y numerosos vehículos quedaron destruidos en la zona del ataque.

Para el Gobierno iraní, este enfrentamiento representa un dilema existencial. No puede permitirse parecer débil, pero sus opciones son limitadas. Las fuerzas aliadas en la región, que solían alinearse a su favor, se han visto debilitadas por la ofensiva israelí en los últimos 20 meses. Hezbolá, la milicia libanesa que EE.UU. y otros países consideran una organización terrorista, ha mantenido su silencio y no ha dado señales de sumarse al conflicto.

Nota Original: Trump Says Iran Wants to Talk After Waves of Israeli Strikes (1)

MÁS CONTENIDO EN ESPAÑOL:

Suscríbase aquí al boletín Cinco CosasBloomberg en español está en LinkedInConozca nuestro canal de WhatsAppUsuarios terminal: vea la versión español de Daybreak en DAYB

More stories like this are available on bloomberg.com

©2025 Bloomberg L.P.