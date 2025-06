Tohá intensifica ataques ante proximidad de primarias presidenciales en Chile

(Bloomberg) -- La candidata presidencial chilena Carolina Tohá intensificó las críticas hacia los demás candidatos de centroizquierda durante un debate realizado el lunes, en un momento en que su popularidad se desvanece a menos de dos semanas de las primarias.

Tohá apuntó contra el Partido Comunista, representado por su candidata Jeannette Jara, afirmando que “donde ha gobernado en el mundo, los países se han estancado socialmente y ha cundido la pobreza”. También criticó a Gonzalo Winter del partido Frente Amplio —del que es miembro el actual jefe de Estado, Gabriel Boric— indicando que no había aprendido de la experiencia en el gobierno. Tohá bromeó diciendo que no caerá en la “trampa” del Frente Amplio de mirar demasiado hacia atrás.

En términos más generales, Tohá, que hasta hace poco era ministra del Interior de Boric, afirmó que está compitiendo “con candidatos que hablan con poco fundamento y conocimiento” sobre seguridad pública, una de las principales preocupaciones de los votantes.

La candidata presidencial del Partido por la Democracia se está mostrando más asertiva después de que las últimas encuestas indicaran que su apoyo ha caído por debajo del de Jara en vísperas de las primarias del 29 de junio.

Aunque Tohá es una política de carrera que muchos analistas consideraban inicialmente la clara favorita en las elecciones de este mes, Jara ha socavado su historial en materia de seguridad pública, destacando que la población sigue temiendo a la delincuencia. En general, tanto Jara como Tohá están por detrás de los candidatos favoritos de la derecha, Evelyn Matthei y José Antonio Kast.

El ganador de las primarias de la izquierda pasará a la primera vuelta del 16 de noviembre, donde se enfrentará a candidatos presidenciales de otros sectores, entre ellos Matthei y Kast. La probable segunda vuelta se celebraría el 14 de diciembre. Las leyes electorales locales impiden la reelección de cualquier jefe de Estado, lo que significa que Boric no podrá presentarse a la reelección.

