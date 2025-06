Meta monetiza WhatsApp: nuevos anuncios y contenido exclusivo por suscripción

(Bloomberg) -- Meta Platforms Inc. comenzará a mostrar anuncios dentro de su servicio de mensajería WhatsApp, lo que abrirá una nueva fuente de ingresos mientras la empresa realiza importantes inversiones en inteligencia artificial y otros proyectos a largo plazo.

Los anuncios aparecerán en la pestaña “Novedades” de WhatsApp, una sección de la aplicación independiente de la bandeja de entrada y las conversaciones privadas de los usuarios. Según informó Meta el lunes, esta pestaña recibe 1.500 millones de visitas al día. En ella se encuentra Status, la versión de WhatsApp de las historias que desaparecen, que ahora incluirá anuncios.

Los anunciantes también pueden pagar para promocionar su canal de WhatsApp y darle un lugar destacado dentro de la pestaña Novedades. Los canales permiten a las marcas o famosos publicar en un grupo de seguidores, como si se tratara de un correo electrónico masivo.

Como parte de la campaña publicitaria, WhatsApp también permitirá a los operadores de canales vender suscripciones, lo que significa que podrán crear mensajes especiales solo para un grupo de clientes de pago. En un comienzo, Meta no se quedará con ninguna parte de las suscripciones vendidas a través de la aplicación, pero eventualmente tiene previsto cobrar un 10% de las ventas, según ha declarado Alice Newton Rex, vicepresidenta de producto de WhatsApp, en una entrevista.

Meta ha realizado este año una fuerte inversión en inteligencia artificial, entre otras cosas para mejorar los grandes modelos lingüísticos que sustentan las funciones de IA generativa de sus productos. La empresa también acaba de acordar invertir US$14.300 millones para adquirir una participación del 49% en Scale AI, una startup dedicada al etiquetado de datos de IA, según una persona familiarizada con la operación. Este gasto ha aumentado la presión sobre el principal negocio publicitario de Meta para que siga creciendo con el fin de respaldar la expansión de la IA.

La empresa ha dedicado años a desarrollar un negocio que acompañe al servicio de mensajería privada adquirido por US$19.000 millones en 2014. La publicidad nunca se ha considerado muy adecuada dada la intimidad de una bandeja de entrada de mensajería privada. En su lugar, Meta creó una versión de WhatsApp para pequeñas empresas, incluyendo esfuerzos para desarrollar pagos digitales y funciones de compra. Estos servicios se han dirigido especialmente a países fuera de EE.UU., como India y Brasil, donde WhatsApp es la aplicación de mensajería dominante.

Si bien los pagos, en particular, han avanzado lentamente debido a diversas preocupaciones normativas, Meta gana miles de millones de dólares cada año vendiendo anuncios de “clic para enviar un mensaje” en Instagram y Facebook que envían a los usuarios a una conversación de chat de WhatsApp con el anunciante. También permite a las empresas pagar para llegar a los clientes de la aplicación que han optado por recibir sus mensajes directos.

Parte del reto histórico de Meta ha sido equilibrar el deseo de generar ingresos con el deseo de ofrecer privacidad a los usuarios de WhatsApp. Los demás productos publicitarios de Meta están hiperorientados y a menudo se basan en la información personal o el historial de navegación de los usuarios. Los mensajes de WhatsApp están cifrados de extremo a extremo, y la privacidad de los usuarios fue una de las principales promesas de los cofundadores Jan Koum y Brian Acton, que se comprometieron a no vender nunca anuncios dentro de WhatsApp. Ambos abandonaron Meta en 2018 y 2017, respectivamente.

Los anuncios de WhatsApp utilizarán una segmentación amplia y general, como la ubicación del usuario, sus preferencias de idioma y los canales que sigue, según Newton Rex. Meta no utilizará la información de Facebook o Instagram de una persona para mostrarle anuncios en WhatsApp, a menos que haya vinculado explícitamente sus cuentas, añadió.

“No vamos a interrumpir los mensajes personales de los usuarios con anuncios”, afirmó Newton Rex. “Si solo quieres seguir utilizando WhatsApp para enviar mensajes y llamar, nunca los verás”.

WhatsApp comenzará a implementar los anuncios a nivel mundial a partir del lunes, pero llevará tiempo que todos los usuarios empiecen a verlos, añadió.

