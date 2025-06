La sorprendente reacción de Anita Williams al verse por primera vez en un espejo tras su corte de pelo

Los cuatro finalistas de 'Supervivientes 2025', Álvaro Muñoz Escassi, José Carlos Montoya, Anita Williams y Borja González, se han despedido este domingo de Honduras y ya se encuentran volando de regreso a España para disputar este martes, ya en las instalaciones de Mediaset, ya gran final del reality.

Pero antes,uno a uno, se han mirado por primera vez en un espejo para enfrentarse al cambio físico que han sufrido después después de 100 días pasando necesidades y viviendo bajo condiciones extremas, y han descubierto alguna de las noticias más impactantes que han sucedido en los más de tres meses que han estado completamente aislados sin información del exterior, como la muerte del Papa Francisco, el apagón histórico que dejó a España sin luz durante horas el pasado 28 de abril, o la nueva victoria de Carlos Alcaraz en Roland Garros.

Una de las reacciones más esperadas ante el espejo era la de Anita, que tras cortarse 45 centímetros de melena a cambio de una lasagna y de poder hablar por videollamada con su hijo, se ha pasado los últimos días llorando y laméntándose de su corte de pelo radical, mientras sus compañeros intentaban animarla asegurándole que estaba muy guapa y que incluso tenía un aire con Chenoa o con Lara Croft.

Para sorpresa de propios y extraños, nada más verse en el espejo la de 'LIDLT' se ha mirado a sí misma con una sonrisa y ha exclamado: "¡Te juro que me queda mejor de lo que me esperaba!". "Me recuerda cuando tenía tres añitos y mi madre me lo cortaba así, que era más buena. Me gusta mucho, aunque me gusta más para atrás" ha añadido, agradeciendo a Laura Madrueño cómo se lo había cortado.

Escassi, por su parte, se ha quedado impactado con "los bracitos" y con su barba, comentando "qué lástima, estoy la mitad". "Madre mía, qué barba. De cuerpo me he mantenido mejor de lo que pensaba, pero la cara me veo que no soy yo. Me veo y no me reconozco, es muy fuerte verse y no saber quién eres. Qué fuerte" confesaba Borja al verse por primera vez en más de 100 días.

Mientras Montoya, en su línea histriónica, no ha podido contener la risa y ha asegurado que "parezco un Rey Mago", apuntando que nunca ha tenido barba y que le costaba reconocerse. Un momento en el que Sandra Barneda le ha lanzado un piropo al afirmar que le recuerda al personaje de Hugh Jackman en 'X-Men', Lobezno.

LOS FINALISTAS DESCUBREN QUÉ HA SUCEDIDO EN EL MUNDO MIENTRAS ESTABAN AISLADOS EN LOS CAYOS COCHINOS

Además, tras más de tres meses aislados, los finalistas se han enterado de algunas de las cosas que han pasado en el mundo mientras ellos estaban en el reality. Entre ellas, el histórico apagón, la muerte del Papa Francisco y la elección de León XIV, el fallecimiento de Mario Vargas Llosa, la marcha de Modric y Ancelotti del Real Madrid y el fichaje de Xabi Alonso como nuevo entrenador del conjunto blanco, o la derrota del Betis en su primera final europea, a la que Montoya, bético, reaccionaba muy emocionado sin poder contener las lágrimas.

También que Mario Casas tiene nueva novia, la influencer Melyssa Pinto. "Tienes nueva cuñada..." le decía la presentadora a Escassi, que muy discreto, ha confesado que "si Mario está feliz, yo estoy feliz también, me alegro mucho".